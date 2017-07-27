На фестивале в Венеции покажут новые фильмы Аронофски, Клуни и дель Торо

РИМ, 27 июл – РИА Новости, Александр Логунов. В главную конкурсную программу 74-го Венецианского кинофестиваля вошла 21 картина, в том числе последние работы Даррена Аронофски, Джорджа Клуни и Гильермо дель Торо, сообщили в четверг организаторы киносмотра в ходе специальной пресс-конференции.

Основная программа фестиваля откроется комедийной фантастической драмой Александра Пэйна "Уменьшение" (Downsizing), главные роли в которой сыграли Мэтт Дэймон и Кристоф Вальц. Закроет фестиваль последняя часть посвящённой японским якудза трилогии Такэси Китано "Беспредел".

Ранее стало известно, что председателем международного жюри 74-го Венецианского кинофестиваля, который в этом году пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября, станет американская актриса Аннетт Бенинг.

Как сообщил директор старейшего международного кинофестиваля Альберто Барбера, за главные его призы — "Золотой лев" за лучший фильм и "Серебряный лев" за лучшую режиссуру – поборется 21 киноработа. Основное внимание среди них обращено к последней картине двукратного обладателя "Золотого льва" Аронофски "Мама" (Mother!), в которой главная роль была отдана лауреату премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс, а также "Форма воды" Гильермо дель Торо, представленная "в качестве лучшего фильма" мексиканского режиссера за последние десять лет.

Вновь примет участие в фестивале и Джордж Клуни, который представит свой новый комедийный детектив "Субурбикон" с все тем же Дэймоном в главной роли.

Кроме известных деятелей Голливуда в основную программу фестиваля попали документальный фильм китайского художника Ай Вэйвэя Human Flow о проблеме мигрантов, "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" культового драматурга Мартина Макдонаха, а также итальянские, французские, ливанские киноленты.

Современные российские фильмы на нынешнем фестивале представлены не будут, однако в секции "Венецианская классика" покажут отреставрированную версию военной драмы "Иди и смотри", снятую Элемом Климовым в 1985 году.