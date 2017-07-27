Книги на август: роман о предательстве "Иуда" и поиски "Принца инкогнито"

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Детектив о Ленинграде середины прошлого века "Укрощение красного коня" Юлии Яковлевой, новый взгляд на предательство в романе "Иуда" Амоса Оза, поиски загадочного поджигателя в "Принце инкогнито" Антона Понизовского, литературный триллер Германа Коха "Уважаемый господин М." о писателе с темным прошлым и мир после глобальной катастрофы в "Станции Одиннадцать" Эмили Сент-Джон Мандел ожидают читателей в литературных новинках августа.

"Укрощение красного коня"

Балетный критик Юлия Яковлева заявила о себе, как об авторе художественных произведений чуть больше года назад, опубликовав подростковый роман "Дети ворона", события которого разворачиваются в сталинские времена. Осваивать непростую историческую эпоху Яковлева продолжила в детективе "Вдруг охотник выбегает", познакомив читателей с молодым следователем Ленинградского уголовного розыска Василием Зайцевым.

Первое дело о серийном маньяке и таинственном исчезновении шедевров Эрмитажа Зайцев смог раскрыть, но коварные преступники не знают отдыха: на этот раз сыщику предстоит выяснить, кто стоит за истреблением породистых орловских рысаков. Как и прежде, Яковлева не ограничится развитием исключительно детективной линии; герою предстоит разобраться в непростых отношениях как с коллегами, так и с опасной государственной машиной. Детектив под названием "Укрощение красного коня" выходит в издательстве "Эксмо".

"Иуда"

Классик израильской литературы Амос Оз в этом году являлся одним из главных претендентов на получение престижной Букеровской премии, но уступил первенство своему соотечественнику Давиду Гроссману. Героем романа "Иуда" становится добродушный студент Шмуэль Аш, переживающий не лучшие моменты своей жизни: невеста покинула его ради другого, разорившийся отец отказался оплачивать учебу, а научные изыскания зашли в тупик. Отчаявшись, Шмуэль соглашается на загадочное предложение о работе – пожилой интеллектуал Гершом Валд ищет человека, с которым можно поспорить в обмен на кров, стол и небольшую плату – и поселяется в доме со стариком и его прекрасной, но неприступной невесткой Аталией.

По словам самого автора, "Иуда" — история о трех незнакомцах, которые к концу повествования становятся почти семьей и так или иначе меняют друг друга. Главной темой произведения становится предательство: Оз старался осмыслить это явление и по-новому взглянуть на библейскую историю Иуды, рассказать о нем "не так, как это делали другие". На русском языке роман опубликован в издательстве "Фантом Пресс" в переводе Виктора Радуцкого.

"Принц инкогнито"

"Уважаемый господин М."

Литературный дебют Антона Понизовского состоялся в 2013 году, когда был опубликован его полудокументальный роман "Обращение в слух", объединивший полсотни подробных интервью – исповедей обычных людей. В новом произведении "Принц инкогнито" автор уходит в сторону художественного повествования: действие разворачивается сразу в нескольких временных пространствах, а рассказчиками выступают загадочный поджигатель, который наблюдает картины далекого прошлого, и медбрат психиатрической лечебницы, не оставляющий попыток вычислить опасного пациента. Для достоверности Понизовский вновь использовал свой личный опыт — собирая материал для романа, он устроился санитаром в психиатрическую лечебницу. Роман, обладающий увлекательностью детектива и философской глубиной, выходит в издательстве "Редакция Елены Шубиной".

"Станция одиннадцать"

Нидерландский писатель Герман Кох приобрел мировую известность благодаря сатирическому роману "Ужин", герои которого собираются за столиком в дорогом ресторане, чтобы обсудить грехи своих нерадивых детей. Помимо многочисленных публикаций на разных языках, книга была неоднократно экранизирована. В новом произведении Кох знакомит читателей с некогда известным писателем. На заре своей карьеры он издал единственный роман о таинственном исчезновении учителя истории, который закрутил роман со школьницей. Теперь у господина М. остался лишь один, весьма сомнительный, поклонник – сосед снизу, пристально следящий за каждым его шагом. Кох выстраивает литературный триллер таким образом, чтобы показать события с пяти разных точек зрения, тем самым усилия воздействие от неожиданной развязки. Роман, перевод которого осуществила Ирина Бассина, выходит в издательстве "Азбука-Аттикус".

Молодая канадская писательница Эмили Сент-Джон Мандел вряд ли знакома российскому читателю. "Станция Одиннадцать" — уже четвертый роман в ее литературной карьере, но первый, получивший профессиональный перевод на русский язык. Действие книги разворачивается в далеком постапокалиптическом будущем. Главная героиня Кирстен работает актрисой в маленьком театре "Дорожная симфония", в репертуаре которого значатся концерты классической музыки и постановки по произведениям Шекспира. Труппа бродит меж немногочисленных поселений выживших, пытаясь сохранить остатки богатой человеческой культуры. Однажды артисты оказываются в городке Сент-Дебора, где живет опасный самопровозглашенный пророк, от которого Кристен стоит держаться подальше. Роман выходит в издательстве "Эксмо" в переводе Ксении Гусаковой.