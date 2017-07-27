США
27.0727 июля16:01МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Книги на август: роман о предательстве "Иуда" и поиски "Принца инкогнито"

15:5427.07.2017
(обновлено: 15:55 27.07.2017)
0330
© Fotolia / KaraКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© Fotolia / Kara

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Детектив о Ленинграде середины прошлого века "Укрощение красного коня" Юлии Яковлевой, новый взгляд на предательство в романе "Иуда" Амоса Оза, поиски загадочного поджигателя в "Принце инкогнито" Антона Понизовского, литературный триллер Германа Коха "Уважаемый господин М." о писателе с темным прошлым и мир после глобальной катастрофы в "Станции Одиннадцать" Эмили Сент-Джон Мандел ожидают читателей в литературных новинках августа.

"Укрощение красного коня"

Посетительница в библиотеке. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Большие тиражи книг стали редкостью в России, заявили в книжной палате
Балетный критик Юлия Яковлева заявила о себе, как об авторе художественных произведений чуть больше года назад, опубликовав подростковый роман "Дети ворона", события которого разворачиваются в сталинские времена. Осваивать непростую историческую эпоху Яковлева продолжила в детективе "Вдруг охотник выбегает", познакомив читателей с молодым следователем Ленинградского уголовного розыска Василием Зайцевым.

Первое дело о серийном маньяке и таинственном исчезновении шедевров Эрмитажа Зайцев смог раскрыть, но коварные преступники не знают отдыха: на этот раз сыщику предстоит выяснить, кто стоит за истреблением породистых орловских рысаков. Как и прежде, Яковлева не ограничится развитием исключительно детективной линии; герою предстоит разобраться в непростых отношениях как с коллегами, так и с опасной государственной машиной. Детектив под названием "Укрощение красного коня" выходит в издательстве "Эксмо".

"Иуда"

Книги и учебники. Архивное фото
© Fotolia / xy
В Москве заработает портал для спасения книг, списанных из библиотек
Классик израильской литературы Амос Оз в этом году являлся одним из главных претендентов на получение престижной Букеровской премии, но уступил первенство своему соотечественнику Давиду Гроссману. Героем романа "Иуда" становится добродушный студент Шмуэль Аш, переживающий не лучшие моменты своей жизни: невеста покинула его ради другого, разорившийся отец отказался оплачивать учебу, а научные изыскания зашли в тупик. Отчаявшись, Шмуэль соглашается на загадочное предложение о работе – пожилой интеллектуал Гершом Валд ищет человека, с которым можно поспорить в обмен на кров, стол и небольшую плату – и поселяется в доме со стариком и его прекрасной, но неприступной невесткой Аталией.

По словам самого автора, "Иуда" — история о трех незнакомцах, которые к концу повествования становятся почти семьей и так или иначе меняют друг друга. Главной темой произведения становится предательство: Оз старался осмыслить это явление и по-новому взглянуть на библейскую историю Иуды, рассказать о нем "не так, как это делали другие". На русском языке роман опубликован в издательстве "Фантом Пресс" в переводе Виктора Радуцкого.

"Принц инкогнито"

Старые книги. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
В библиотеки Подмосковья передадут редкие книги
Литературный дебют Антона Понизовского состоялся в 2013 году, когда был опубликован его полудокументальный роман "Обращение в слух", объединивший полсотни подробных интервью – исповедей обычных людей. В новом произведении "Принц инкогнито" автор уходит в сторону художественного повествования: действие разворачивается сразу в нескольких временных пространствах, а рассказчиками выступают загадочный поджигатель, который наблюдает картины далекого прошлого, и медбрат психиатрической лечебницы, не оставляющий попыток вычислить опасного пациента. Для достоверности Понизовский вновь использовал свой личный опыт — собирая материал для романа, он устроился санитаром в психиатрическую лечебницу. Роман, обладающий увлекательностью детектива и философской глубиной, выходит в издательстве "Редакция Елены Шубиной".

"Уважаемый господин М."

Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Книги на "Красной площади": встречи с авторами и торжество поэзии
Нидерландский писатель Герман Кох приобрел мировую известность благодаря сатирическому роману "Ужин", герои которого собираются за столиком в дорогом ресторане, чтобы обсудить грехи своих нерадивых детей. Помимо многочисленных публикаций на разных языках, книга была неоднократно экранизирована. В новом произведении Кох знакомит читателей с некогда известным писателем. На заре своей карьеры он издал единственный роман о таинственном исчезновении учителя истории, который закрутил роман со школьницей. Теперь у господина М. остался лишь один, весьма сомнительный, поклонник – сосед снизу, пристально следящий за каждым его шагом. Кох выстраивает литературный триллер таким образом, чтобы показать события с пяти разных точек зрения, тем самым усилия воздействие от неожиданной развязки. Роман, перевод которого осуществила Ирина Бассина, выходит в издательстве "Азбука-Аттикус".

"Станция одиннадцать"

"Дневник читателя". "Большая Книга": Пелевин есть, а Сорокина нет
Молодая канадская писательница Эмили Сент-Джон Мандел вряд ли знакома российскому читателю. "Станция Одиннадцать" — уже четвертый роман в ее литературной карьере, но первый, получивший профессиональный перевод на русский язык. Действие книги разворачивается в далеком постапокалиптическом будущем. Главная героиня Кирстен работает актрисой в маленьком театре "Дорожная симфония", в репертуаре которого значатся концерты классической музыки и постановки по произведениям Шекспира. Труппа бродит меж немногочисленных поселений выживших, пытаясь сохранить остатки богатой человеческой культуры. Однажды артисты оказываются в городке Сент-Дебора, где живет опасный самопровозглашенный пророк, от которого Кристен стоит держаться подальше. Роман выходит в издательстве "Эксмо" в переводе Ксении Гусаковой.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена