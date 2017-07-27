Более 130 фильмов увидят зрители фестиваля "Окно в Европу" в Выборге

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. За семь дней работы ХХV фестиваля российского кино "Окно в Европу", который пройдет в городе Выборге с 6 по 12 августа, будет показано более 130 фильмов, сообщили в четверг на пресс-конференции, посвященной предстоящему кинофоруму.

Символом нынешнего юбилейного фестиваля, который зарождался в начале 90-х, станет образ актера Сергея Бодрова, сыгравшего в картине Алексея Балабанова Данилу Багрова — героя, ставшего олицетворением сложного и противоречивого времени тех лет.

Прогноз на завтра

"Учредители фестиваля "Окно в Европу" задумывали его как лабораторию отечественного кино. И нынешний 25 по счету фестиваль также считает своей главной задачей — стать своеобразным зеркалом, в котором можно увидеть основные направления и тенденции, происходящие в российском кинематографе, оценить его возможности на будущее, дать прогноз на завтра", — сказал РИА Новости генеральный продюсер кинофорума Геворг Нерсесян.

По словам Нерсесяна в четырех основных конкурсных программах фестиваля будут представлены все виды кинематографа: игровые, документальные, анимационные фильмы.

"Пять лет назад мы задумали новый конкурс – "Копродукция: Окно в мир", где представлены фильмы, созданные российскими кинематографистами в сотрудничестве с коллегами из других стран. Сегодня появляется много интересного кино, созданного именно в копродукции. Эта программа активно развивается, отражая востребованность современного кинематографа в совместном производстве картин", — отметил руководитель фестиваля.

Минкультуры РФ выделило 16 миллионов рублей в качестве финансирования фестиваля.

Конкурсы, юбилеи, мастер-классы

Оценивать и выносить вердикт по фильмам будут четыре состава жюри — игровое, документальное, анимационное и копродукция. Председателем жюри игрового кино стал Рустам Ибрагимбеков, "Копродукции " — Павел Финн, неигрового — Александр Городницкий, анимационного — Андрей Хржановский.

В программе игрового кино 11 картин, в числе которых много дебютных работ: "Девушка с косой" Ольги Поповой, "Хармс" Ивана Болотникова, "Лавстори" Петра Тодоровского и другие. Гарик Сукачев представит свой фильм "То, что во мне". Картина будет показана на открытии фестиваля. Фильмом закрытия программы игрового кино станет "Сын" режиссера Славы Росса.

В программу "Копродукция: Окно в мир" вошло 9 фильмов совместного производства кинематографистов России, Бразилии, Франции, Латвии, Испании, Эстонии, Финляндии, Польши, Индии, Грузии, Хорватии.

Жюри неигрового и анимационного кино придется выбирать лучших из 67 фильмов, представленных в этих программах.

По традиции выборгский фестиваль покажет картины, ставшие победителями на других российских и зарубежных кинофорумах в программах "Выборгский счет" и "Гала-премьера", где победители определяются по результатам анкетирования всех гостей, участников и зрителей фестиваля. В числе картин, которые увидят зрители, — "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Карп отмороженный" Владимира Котта, "Теснота" Кантемира Балагова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.

"Окно в Европу" отметит юбилеи: 10-летие фильма Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви", 50-летие картины Михаила Калика "Любить", 20-летие фильма Вадима Абдрашитова "Время танцора".

Мастер классы проведут Карен Шахназаров, Дмитрий Быков, Вадим Абдрашитов. В рамках фестиваля пройдет "круглый стол" на актуальную тему: "Кино и деньги".

Фестиваль — это праздник

"У нас очень насыщенная программа — за фестивальную неделю будет показано более 130 картин. Кино — главное, ради чего проводится "Окно в Европу". Но нам часто напоминают о том, что фестиваль — это и праздник. Поэтому в этом году к юбилею мы открываем новую площадку "Клуб 25", где попробуем сочетать отдых и работу", — подчеркнул генпродюсер.

Традиционно на фестивале будет представлена, полюбившаяся гостями программа "Окно в классику", в рамках которой будут демонстрироваться кинематографические версии классических опер: "Аида" и "Дон Карлос" Верди, "Осуждение Фауста" Берлиоза, "Сказки Гофмана" Оффенбаха, "Турандот" Пуччини.

Завершится фестиваль российского кино "Окно в Европу" церемонией награждения победителей, которая по традиции состоится в знаменитом средневековом Выборгском замке 12 августа.