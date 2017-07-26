Роберт Паттинсон рассказал, почему его хотели убрать из "Сумерек"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский актер Роберт Паттинсон рассказал, что чуть не лишился главной роли в "Сумерках", так как его видение персонажа не совпадало с мнением создателей киносаги. Об этом он сообщил в эфире радиопрограммы The Howard Stern Show.

По словам артиста, подростки воспринимают первую любовь как нечто очень серьезное, и именно в таком ключе он хотел показать отношения между главными героями фильма.

"Но все хотели, чтобы персонажи выглядели счастливыми и веселились", — рассказал Паттинсон. Он добавил, что ему наоборот хотелось, чтобы его герой был задумчиво-опечаленным.

"Помню, как продюсеры дали мне книгу и выделили маркером все сцены, в которых мой персонаж улыбается. А я другим маркером подчеркнул те моменты, когда он хмурится", — сказал актер.

Он отметил, что в конце концов ему пригрозили увольнением, если он не будет более веселым на съемочной площадке. Паттинсон признался, что не ожидал такого развития событий. В итоге артист согласился на условия создателей фильма.

Первый фильм о любви между девушкой и вампиром, основанный на бестселлере Стефани Майер, вышел в 2008 году. "Сумеречная" сага заработала в мировом прокате больше 3 миллиардов долларов и сделала кумирами поколения исполнителей главных ролей Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт.