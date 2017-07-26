Дагестан отмечает День Конституции фестивалем народных промыслов и культуры

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на фестивале народных промыслов и культуры в Дагестане. Архивное фото

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на фестивале народных промыслов и культуры в Дагестане. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 26 июл — РИА Новости. Фестиваль народных художественных промыслов и традиционной культуры открылся на главной площади столицы Республики Дагестан, которая в среду отмечает День Конституции.

"В рамках фестиваля с участием центров традиционной культуры народов России из ряда муниципалитетов на площади Ленина открылись 14 подворий "Родники Дагестана". Хозяева белоснежных шатров встречают гостей блюдами дагестанской национальной кухни и сладостями, знакомят с разнообразными изделиями народных промыслов, предметами культуры и быта", — сообщает управление пресс-службы и информации Главы и правительства РД.

© Фото : Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД Фестиваль народных промыслов и культуры в Дагестане © Фото : Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД Фестиваль народных промыслов и культуры в Дагестане

Выставку-ярмарку посетил Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководители Народного собрания и правительства республики.

На площади представлены все виды ковровых и вязаных изделий, старинные подносы, медно-чеканная и резная домашняя утварь, бурки и папахи, балхарская керамика, кайтагская и кубачинская вышивка, а также музыкальные инструменты. Для желающих проводятся мастер-классы по ковроткачеству, изготовлению кувшинов, национальных кукол, инкрустации металлом по дереву, вязанию джурабов и бисероплетению.

© Фото : Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД Фестиваль народных промыслов и культуры в Дагестане © Фото : Управление пресс-службы и информации Администрации Главы и Правительства РД Фестиваль народных промыслов и культуры в Дагестане

Здесь же выступили фольклорные коллективы — как любительские, так и государственные, среди которых Терский ансамбль казачьей песни, ансамбли "Айланай" и "Каспий". Вечером на площади начнется большой праздничный концерт.

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