Премьеры недели: "Взрывная Блондинка", "2PAC: Легенда" и драма Копполы

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. "Взрывную блондинку" Шарлиз Терон в роли супер агента британской разведки, байопик о культовом американском рэпере Тупаке Шакуре и драму Софии Копполы "Роковое искушение", получившую приз за режиссуру на Каннском фестивале увидят зрители на этой неделе

Роковое искушение

Премьера психологического триллера Софии Копполы "Роковое искушение" прошла на 70-м Каннском фестивале, где фильм получил приз за режиссуру. Коппола также написала сценарий фильма по мотивам романа Томаса Куллина "Нарисованный дьявол". Роман уже был экранизирован в 1971 году, главную мужскую роль в картине "Обманутый" сыграл Клин Иствуд.

Действие фильма происходит в 1864 году в период войны Севера и Юга в Америке. Юная воспитанница-конфедератка из женского пансиона в Вирджинии находит в лесу тяжело раненного красавца-солдата из армии северян (Колин Фаррелл). Обитательницы пансиона принимают решение не сдавать врага союзникам, а оставить его в пансионе до полного выздоровления. В результате и воспитательницы, и старшие воспитанницы оказываются в плену охватившей их страсти, а ревность повлечет за собой непредсказуемые последствия. Главные женские роли в фильме исполнили: Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг.

© Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Актрисы Эль Фэннинг, Николь Кидман, Кирстен Данст на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля © Sputnik / Асатур Есаянц Перейти в фотобанк Актрисы Эль Фэннинг, Николь Кидман, Кирстен Данст на фотоколле фильма "Роковое искушение" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

В Канне Коппола рассказала журналистам, что ее всегда интересовала динамика взаимоотношений в группах, особенно в женских, где отношения развиваются "завуалированно и неочевидно, в то время как у мужчин все более прозрачно и открыто".

Фаррелл ("Александр") признался, что Коппола создала на съемках очень приятную атмосферу, и после 20 лет актерской карьеры он может сказать, что съемки в чисто женской компании были самыми лучшими в его жизни.

"Мне было интересно работать в окружении женщин, а потом появился Колин и подлил масла в огонь. Я была очень рада поучаствовать в очередном проекте женщины-режиссера. София снимает атмосферные фильмы в своем уникальном стиле. Именно женский подход в первую очередь привлек меня в этой работе", — рассказала о своей работе Кидман, сыгравшая хозяйку пансиона.

В России премьера фильма состоялась на закрытии Московского международного кинофестиваля.

© 87Eleven (2017) Кадр из фильма "Взрывная блондинка" © 87Eleven (2017) Кадр из фильма "Взрывная блондинка"

Взрывная блондинка

Главную роль в ожидаемом экшне Дэвида Линча "Взрывная блондинка" о шпионке MI6 сыграла обладательница премии "Оскар" Шарлиз Терон, также она стала сопродюсером фильма. Картина основана на комиксах Oni Press "Самый холодный город", написанных Энтони Джонстоном и иллюстрированных Сэмом Хартом.

Действие фильма происходит в 1989 году в столице Германии перед падением берлинской стены. Героиня Терон — Лоррейн Бротон — лучший агент британской разведки, мастер интриг и шпионажа. Лоррейн предстоит найти в Берлине бесценное досье, и для этого ей придется объединиться с главой берлинской резидентуры Дэвидом Персивалем, роль которого исполнил Джеймс МакЭвой. Вместе они вступят в смертельную игру. В фильме также снимались Джон Гудман, Тиль Швайгер, Эдди Марсан и другие.

"Бротон – невероятно сложная и неоднозначная героиня. Работа научила ее не только быть безжалостной и дисциплинированной, но и распознавать тенденции и тренды, которые многим из нас не дано постичь. Сильная и стильная женщина вынуждена эмоционально абстрагироваться, выполняя жестокую и трудную во всех отношениях работу, но в глубине ее души кипят страсти. Чувство сострадания, которое она так умело глушит, изредка пробивается наружу", — говорит режиссер о героине Терон.

По словам МакЭвоя, зрители увидят Холодную войну в "совершенно неожиданном ракурсе", в которой не обошлось без агентов КГБ и ЦРУ, а также очаровательной французской шпионки. На сайте rottentomatoes рейтинг ожидания фильма составил 73%.

© Morgan Creek Productions (2017) Кадр из фильма "2pac: Легенда" © Morgan Creek Productions (2017) Кадр из фильма "2pac: Легенда"

2pac: Легенда

Байопик о культовом рэпере Тупаке Шакуре в оригинале носит название All Eyez On Mе — одноименное с самым продаваемым двойным хип-хоп альбомом за все время существования жанра. Тупак Шакур родился в Гарлеме в гетто, его мать Афени Шакур была одним лидеров афроамериканской радикальной группировки "Черные пантеры", боровшейся за права чернокожего населения.

Музыкант, входящий в американский рейтинг "Топ-100 величайших исполнителей всех времен" был связан с преступным миром, сидел в тюрьме. В 1996 году Шакур в возрасте 25 лет был застрелен в Лас-Вегасе в своей машине после боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. Роль Тупака сыграл дебютант в большом кино Деметриус Шиппу-младший, поразительно похожий на своего героя. Режиссером картины стал клипмейкер Бенни Бум, ранее снявший сериал "Империя" о жизни хип-хоп семьи.

Мировая премьера фильма состоялась месяц назад, сборы в США составили около 45 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов. Картина вызвала негативную реакцию у друзей и родственников рэпера, режиссера обвинили в искажении фактов. Критики также сочли фильм слабым, а правду о жизни Тупака — неполной и приукрашенной. Байопик поддержал рэпер MC Hammer, написавший в микроблоге в Twitter: "Все, что было сказано и сделано, не предполагалось превратиться в фильм. Поэтому "2pac: Легенда" замечательный правдивый портрет моего любимого человека. Я поддерживаю это".

Незадолго до выхода картины, в апреле, в Бруклине произошло символичное событие — имя Тупака Шакура было включено в Зал славы рок-н-ролла.

© Illuminata Pictures (2017) Кадр из фильма "Стань легендой! Бигфут Младший" © Illuminata Pictures (2017) Кадр из фильма "Стань легендой! Бигфут Младший"

Стань легендой! Бигфут Младший

Для семейного просмотра на этой неделе в прокат выходит анимационный фильм от создателей "Элвин и бурундуки" совместного производства Бельгии и Франции "Стань Легендой! Бигфут младший".

Подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца, встреча с которым переворачивает его мир. Адам узнает, что в нем течет кровь хранителей сказочного леса — бигфутов. У парня открываются сверхъестественные способности — суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных…

В русской версии картину дублировали: Семен Трескунов, Артур Смолянинов, Дарья Мельникова и другие.