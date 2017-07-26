Актер Дэниел Крэйг может сыграть Бонда в двух новых фильмах

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший роль Джеймса Бонда во всемирно известных фильмах про агента 007, вероятно, подписал контракт на 47 миллионов фунтов стерлингов в качестве согласия на участие в двух последующих частях "бондианы", сообщает издание Daily Star со ссылкой на источники в Голливуде.

Ранее СМИ сообщили, что Крэйг отказался от 68 миллионов фунтов, предложенных ему за возвращение в роли Бонда еще в двух фильмах.

Несмотря на то, что официально Крэйг еще не утвержден на роль Бонда в двух следующих фильмах, источник издания утверждает, что накануне "вопрос был закрыт".

Также сообщается, что продюсер нового фильма о Бонде Барбара Брокколи, предположительно, намерена вновь привлечь к записи саундтрека певицу Адель, которая ранее исполнила в одной из частей "бондианы" песню Skyfall.

Ранее стала известна дата выхода новой, 25-й части "бондианы". Кинокартина, у которой пока нет названия, выйдет 8 ноября 2019 года.

Премьера первого фильма "бондианы" "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.