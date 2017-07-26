Стала известна дата выхода второй части фильма "Чудо-женщина"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Выход второй части фильма "Чудо-женщина" назначен на 13 декабря 2019 года, сообщает портал Coming Soon, специализирующийся на новостях о кино и видео-играх.

По данным портала, супергероиню по-прежнему будет играть Галь Гадот.

Чудо-женщина, придуманная автором Уильямом Мэрстоном, стала первой супергероиней среди представительниц прекрасного пола. В фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" роль Чудо-женщины исполнила израильская актриса Галь Гадот. Она же воплотила этот образ в картине о Чудо-женщине, которая вышла на экраны в июне 2017 году.