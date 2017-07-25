В столице Карачаево-Черкесии прошел фестиваль абазинской культуры

ЧЕКРЕССК, 25 июл — РИА Новости. Несколько тысяч жителей Карачаево-Черкесии и гости из республики Абхазия приняли участие в фестивале абазинской культуры, который прошел в Черкесске, сообщает пресс-служба главы региона.

Для всех участников фестиваля были организованы: абазинский двор с национальной кухней, выставки народно-прикладного искусства, кукол, картин, книг и журналов, мастер-классы и конкурсы, праздничный концерт. В рамках праздника состоялся телемост с республикой Абхазия, жители которой ежегодно, 23 июля отмечают День государственного флага.

Со словами приветствия ко всем участникам фестиваля от имени главы республики Рашида Темрезова обратился вице-премьер КЧР Мурат Озов.

"Абазины, являясь неотъемлемой частью многонациональной семьи Карачаево-Черкесии, веками прославляют землю, на которой живут, сумели сохранить традиционный образ жизни, культуру и промыслы, язык и литературу — все то, что составляет самосознание народа", говорится в приветственном слове Озова.

Абазины — коренной малочисленный народ Карачаево-Черкесии, принадлежащий к группе абхазо-адыгских народов. В республике, согласно переписи 2010 года, проживает почти 37 тысяч абазин.

Другие новости региона читайте здесь