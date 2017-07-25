Минкультуры окажет поддержку "Союзмультфильму" в рамках "Пушкинского союза"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министерство культуры окажет поддержку киностудии "Союзмультфильм" в рамках проекта "Пушкинский союз", направленного на популяризацию русской классики, рассказал журналистам замминистра культуры Александр Журавский.

План совместных мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз" подписали во вторник министр культуры РФ Владимир Мединский и секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Один из пунктов плана — содействие развитию российской анимации по мотивам русских сказок.

"Министерство культуры оказывает поддержку "Союзмультфильму" в разных формах — и правовой, и с точки зрения продвижения интересов отечественной анимации. Мы видим, что отечественная анимация сейчас популярна во всем мире, в том числе произведения в значительной степени связанные с классическими героями сказок, будь то "Маша и Медведь" или "Три богатыря". Нам кажется, что это правильное направление, мы не регулируем рынок, не вмешиваемся в творческие идеи, но создаём условия, когда продвижение классических образов и аутентичных тем становится государственной политикой", — сказал Журавский.

Проект "Пушкинский союз", инициатором которого стал Патриарший совет, призван объединить культурные фонды по разным направлениям для популяризации русского культурного наследия среди молодежи.