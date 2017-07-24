Несколько тысяч туристов участвовали в липецком фестивале "Казачья застава"

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото

ЛИПЕЦК, 24 июля — РИА Новости. Фестиваль "Казачья застава" в селе "Казаки" Елецкого района Липецкой области собрал несколько тысяч туристов из 18 регионов России, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Площадка праздника представляла собой казачью станицу. Гости познакомились с бытом донских казаков, а также увидели конкурсные выступления хоровых коллективов и ансамблей народной песни Елецкого и других муниципальных районов и городов Липецкой области.

Состоялась и выставка работ декоративно-прикладного творчества и блюд казачьей кухни", — пояснили в пресс-службе.

Все желающие смогли поучаствовать в "вольных, добровольных" плясках "Казачья кадриль" и посетить "пятачок частушечниц". Гости покатались на лошадях, мастера народного творчества провели мастер-классы.

"Всего за пару лет фестиваль вырос из районного события в межрегиональное и ежегодно принимает несколько тысяч туристов. В этом году в Елецкий район приехали делегации участников из 18 регионов России и ближнего зарубежья", — добавили в пресс-службе.

В 2015 году в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации "Лучшее событие в области культуры" фестиваль занял второе место. Развитие туризма в регионе является одним из главных направлений в работе областной власти.

"Туризм — не только отдельная экономическая отрасль, но и возможность развития величайшего культурно-исторического пласта, наполненного знаниями и мудростью веков. Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.

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