Театр балета им. Якобсона выступит в рамках "Русских Сезонов" в Японии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный театр балета им. Леонида Якобсона под руководством Андриана Фадеева примет участие в межгосударственном проекте "Русские Сезоны" в Японии, сообщает пресс-служба театра.

Выступления пройдут в Токио, Киото и Осаке с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года. Всего петербургские артисты дадут в Японии 20 представлений. В программе любимые японской публикой классические балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского.

Спектакли пройдут в сопровождении Tokyo New City Orchestra под управлением дирижера театра Владимира Артемьева.

Японские зрители уже знакомы с коллективом театра им. Якобсона, который выступал в Японии в 2015 году на закрытии Х Фестиваля российской культуры в Японии.

Проект "Русские Сезоны" в Японии предполагает серию гастролей более 20 прославленных российских коллективов и компаний культуры, представляющих японской публике лучшие балетные, оперные и драматические спектакли, уникальные выставки, кинофильмы, а также симфонические концерты, цирковые программы и другие высшие достижения российской культуры и искусства.

Программа "Русских Сезонов" включает более 200 мероприятий, которые проходят на протяжении года, как в крупнейших городах Японии, так и в ее удаленных префектурах, давая возможность местным жителям познакомиться с многогранным искусством России.

"Русские Сезоны" — продолжение традиции, заложенной в начале XX века Сергеем Дягилевым, — стартовали в феврале. В рамках проекта лучшие постановки российских коллективов будут показаны в Японии и дальневосточном регионе России. Минкультуры планирует провести в течение года более 200 мероприятий в более чем 45 городах Японии. В следующем году "Русские Сезоны" пройдут в Италии, в 2019 году — в США, в 2020 — в Германии.