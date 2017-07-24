Тульская область планирует развивать образовательный туризм

ТУЛА, 24 июл — РИА Новости. Тульская область, реализующая проект "Музейный марафон", в рамках которого школьники региона бесплатно посещают тематические уроки-экскурсии, планирует развивать образовательный туризм, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства со ссылкой на главу региона Алексея Дюмина.

"Особое внимание в регионе уделяется туризму, выполняющему социальную функцию, в частности, детскому образовательному туризму. Так, в рамках регионального проекта "Музейный марафон" учащиеся бесплатно посещают тематические уроки-экскурсии, которые связаны со школьной программой и дополняют процесс обучения.

"Например, в рамках изучения истории России и литературы школьники посещают Тульский кремль, Куликово поле, музеи оружия, музей-усадьбу Л.Н. Толстого "Ясная Поляна", усадьбу И.С. Тургенева и дом-музей И.А. Бунина", — сказал глава тульского региона в пятницу на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО, посвященном развитию внутреннего и въездного туризма в субъектах России.

Среди достижений в сфере туризма Дюмин отметил популярность у российских и иностранных туристов федерального проекта "Русские усадьбы", координатором которого является Тульская область. Проект реализуется министерством культуры РФ с 2013 года, на сегодняшний день к нему присоединились 17 российских регионов. По экспертным оценкам, ежегодно по усадьбам путешествует более 2,5 миллионов человек.

"Тульская область как координатор проекта будет и дальше предлагать новые инициативы для развития маршрута. Для дальнейшего развития проекта необходимо тесное взаимодействие регионов-участников. В этом году Тульская область планирует подписать соглашение о межрегиональном сотрудничестве", — сказал Дюмин.

Он также рассказал участникам Совета о театральном фестивале "Толстой Weekend", который второй раз год подряд проводится на родине писателя в Ясной Поляне. В этом году он собрал пять тысяч зрителей.

Говоря о новом подходе к продвижению традиционных брендов, губернатор рассказал о сотрудничестве с "Аэрофлотом". Тульская область вышла с инициативой в адрес авиакомпании, и с июня этого года традиционные лакомства тульский пряник и белёвская пастила входят в бортовое меню".

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