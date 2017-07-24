Путин в поздравлении Мирошниченко подчеркнул ее истинную интеллигентность

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Ирину Мирошниченко с 75-летием, подчеркнув ее талант, обаяние и истинную интеллигентность.

"Блистательный талант и обаяние, истинная интеллигентность и достоинство снискали Вам высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь. И в кино, и на театральной сцене Вам удается создавать глубокие, запоминающиеся образы, играть ярко и убедительно, как говорится, "на одном дыхании", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Мирошниченко дебютировала в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".