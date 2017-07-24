Медведев поздравил Ирину Мирошниченко с юбилеем

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил актрису театра и кино Ирину Мирошниченко с 75-летием, подчеркнув ее редкий талант, тонкое чувство стиля и необыкновенное обаяние.

"Многогранная актриса, обладающая редким талантом, особой музыкальностью, тонким чувством стиля и необыкновенным обаянием, многие годы Вы царите на сцене знаменитого Московского художественного театра, а также дарите людям свою вдохновенную игру в кинематографе", — говорится в телеграмме премьера, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев добавил, что актриса наполняет каждую свою роль глубоким содержанием, эмоциональностью и искренностью, а зрители считают большой удачей попасть на ее спектакли.

Мирошниченко дебютировала в кино в фильме "Я шагаю по Москве". Также снялась в фильмах "Дядя Ваня", "Вам и не снилось…", "Зимняя вишня", "Клюква в сахаре".