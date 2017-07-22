Фильм "Исповедь мизантропа" получил главный приз Шукшинского кинофестиваля

СРОСТКИ (Алтайский край), 22 июл — РИА Новости. Короткометражный фильм "Исповедь мизантропа" режиссера Татьяны Жуковой, ученицы Аллы Суриковой, получил главный приз Шукшинского кинофестиваля — вазу из яшмы.

В этом году Шукшинский кинофестиваль состоял из двух конкурсных программ: основной и программы короткометражных фильмов.

В конкурсную программу (полнометражные художественные фильмы) вошло 11 картин. В их числе фильм "После тебя" режиссера Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, социальная драма "Птица" режиссера Марии Баскаковой с участием Ивана Охлобыстина, военная драма "Иван" режиссера Алены Давыдовой, "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского, картина "КЕ-ДЫ" режиссера Сергея Соловьева.

Награды победителям на горе Пикет в родном селе Шукшина Сростках вручили губернатор Алтайского края Александр Карлин и председатель жюри кинофестиваля Виктор Мережко.

"У Шукшинского кинофестиваля не просто надежная репутация, он, мне кажется, лучший в стране. Лучший потому, что его основная база — это нравственность. Шукшин нес именно нравственность и правду. Я уверен: он должен стать всероссийским по масштабу. Мне кажется, именно отсюда изначально должна идти русская, российская идея. Мы ее ищем, а она здесь, в Алтайском крае, на земле Василия Шукшина", — отметил Виктор Мережко, вручая приз победителям.

Лучшим игровым полнометражным фильмом признали "Золотую рыбку" Александра Галибина. Дипломом "За лучшую мужскую роль" отмечен актер Владимир Ильин в фильме "Время первых", "За лучшую женскую роль" — актриса Полина Гухман (фильм "Иван"). Лучшей режиссерской работой признана картина "Время первых" (режиссер Дмитрий Киселев). Диплом "За лучшую операторскую работу" присужден фильму "После тебя" (оператор Серж Отрепьев). Диплом "За дебютный фильм" присужден картине "Птица" режиссера Ксении Баскаковой. Приз губернатора Алтайского края "За самое душевное и совестливое кино" получил фильм "Иван" режиссера Алены Давыдовой.

На Пикете губернатор Карлин вручил председателю жюри кинофестиваля особый подарок — копию памятника Василию Шукшину, у которого ежегодно на Пикете собираются почитатели его таланта.