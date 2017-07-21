СМИ: рядом с телом солиста Linkin Park нашли недопитую бутылку спиртного
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Недопитая бутылка со спиртным была обнаружена в комнате, где покончил с собой фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.
По данным издания, следов наркотиков на месте трагедии не обнаружено. Сообщается также, что Беннингтон не оставил предсмертной записки.
Ранее издание TMZ сообщало, что музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.
Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.