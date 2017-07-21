СМИ: рядом с телом солиста Linkin Park нашли недопитую бутылку спиртного

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Недопитая бутылка со спиртным была обнаружена в комнате, где покончил с собой фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, следов наркотиков на месте трагедии не обнаружено. Сообщается также, что Беннингтон не оставил предсмертной записки.

Ранее издание TMZ сообщало, что музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он заявлял, что хотел покончить с собой из-за того, что в детстве подвергался насилию. Музыкант тяжело пережил смерть своего друга Криса Корнелла, солиста Soundgarden, который покончил с собой в мае 2017 года.

Фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.