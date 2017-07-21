Алексей Учитель подтвердил, что Володин посмотрел "Матильду"

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель рассказал РИА Новости, что спикер Госдумы Вячеслав Володин действительно смотрел фильм "Матильда", однако это был не совместный просмотр с главой общественного совета при министерстве культуры Павлом Пожигайло.

Ранее "Русская служба ВВС" сообщила, что Володин посмотрел фильм "Матильда", а также о том, что в Госдуме якобы был организован предпоказ картины. Со ссылкой на Павла Пожигайло СМИ также сообщило о другом закрытом предпоказе фильма, который прошел еще в июне. Однако глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин позже опроверг эту информацию, заявив, что показа в ГД не было. Однако, по его словам, Володин действительно материалы фильма уже видел, хотя и без участия комитета по культуре.

"Володин был, но совершенно на другом просмотре, не с Пожигайло. Мы смотрели без него", — сказал Учитель.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Позже Поклонская заявила, что получила ответ экспертов по фильму "Матильда" и направила их отрицательную оценку в Генпрокуратуру. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, исследуя доступные всем трейлеры и полный текст сценария, который был представлен авторами в министерство культуры для получения госфинансирования. По словам депутата, комиссия заключает, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.