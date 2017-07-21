Путин пообещал уточнить, почему задерживают реставрацию "Мариинки"

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал уточнить, почему задерживается процесс реставрации исторической сцены Мариинского театра в Петербурге.

Президента в ходе встречи с детьми в лагере "Сириус" спросили, что могло бы поспособствовать ускорению процесса реставрации здания театра, о котором говорили еще в 2013 году.

"Не знаю, это нужно с (художественным руководителем-директором театра) Гергиевым поговорить, с Валерием Абисаловичем. Не думаю, что там есть какие-то вопросы, связанные с материальным обеспечением этого процесса, и не думаю, что есть какие-то сложности, связанные с архитектурными и другими ведомствами. Когда строили новое здание (Мариинского-2)… (было) много споров в Петербурге: стоит ли сложившуюся архитектурную среду Петербурга рядом с историческим зданием Мариинского театра строить еще современный такой комплекс, вторая сцена. Но в конечном итоге все-таки было принято решение построить его, оно построено", — сказал Путин.

Он отметил, что, на его взгляд, это один из лучших театров мира, по техническому оснащению, по звучанию, по удобству пользования помещениями, как для артистов, так и для зрителей.

"Но по поводу ремонта старой сцены, там все должно быть просто реставрировано, всяких сложностей и споров там нет. Я уточню, обещаю тебе, я не знаю, в чем там затяжка, может быть, просто к этому не готов пока… может быть репертуар так выстроен у Валерия Абисаловича, что он пока хочет, чтобы работали без сцены… Проблем не будет, отреставрируем и старое здание… я буду ему помогать", — добавил президент.

Свою историю Мариинский театр ведет с 1783 года, когда был издан указ об утверждении театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой". В 1859 году здание Театра-цирка на Театральной площади, где разместилась "Мариинка", сгорело. Через год под руководством архитектора Альберто Кавоса здание было восстановлено. Его торжественное открытие состоялось 2 октября 1860 года.

В мае 2013 открылась Вторая сцена Мариинского театра в непосредственной близости от исторического здания театра. Ранее Гергиев заявлял, что реконструкция исторического здания может начаться только после тщательной подготовки, чтобы здание не превратилось в новодел с обилием пластика.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>