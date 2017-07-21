США
21.0721 июля17:26МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Жители Фигераса восприняли эксгумацию Сальвадора Дали с "большой болью"

17:1821.07.2017
0390
© AP Photo / Eustache CardenasИспанский художник Сальвадора Дали. Архивное фотоИспанский художник Сальвадора Дали. Архивное фото
© AP Photo / Eustache Cardenas

ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. В театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас ничего уже не напоминает о бурных ночных событиях, происходивших здесь накануне. Большинство туристов, которые заходят в здание музея, даже не подозревают, что полдня назад специалисты эксгумировали тело великого сюрреалиста, у которого неожиданно обнаружилась "незаконнорожденная дочь" Пилар Абель Мартинес.

Театр-музей в Фигерасе (Каталония, Испания). Эксперты выносят образцы ДНК Сальвадора Дали
© РИА Новости / Елена Шестернина
В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали

В июне суд Мадрида удовлетворил иск этой женщины, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и решением проблем при помощи снятия порчи, на эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения анализов ДНК. Несмотря на попытки Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и мэрии Фигераса отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена.

В 09.00 в пятницу – строго по расписанию – музей открыли для посетителей. Туристы спокойно ходят по плите, под которой на глубине двух метров покоится тело мастера – точно так, как завещал сам Дали – "чтобы по его могиле могли ходить люди". Стеклянный купол над могилой вопреки планам на время эксгумации так и не закрыли. А чтобы не было ни у кого планов снять процедуру эксгумацию с дрона через стекло — чего опасались в музее — на время проведения работ поставили два тента – один над могилой, второй над местом, где вели работы специалисты. К открытию музея палатки убрали.

К зданию дома-музея подходит группа французских туристов. "Да, я слышала, что сегодня эксгумировали тело и нахожу это недопустимым. Я большая поклонница Дали, сюда приехала уже во второй раз. Беспокоить останки покойного и еще из-за какой-то странной женщины, у которой нет никаких доказательств, что Дали ее отец? Разве так можно?", — возмущается Исабель.

Могила Сальвадора Дали в театре-музее Дали в Фигерасе. 13 июля 2017
© REUTERS / Albert Gea
Тело Сальвадора Дали эксгумируют для установления отцовства
Мэр города Фигерас Марта Фелип в беседе в РИА Новости призналась, что всю эту шумиху по поводу эксгумации местные жители восприняли "с большой болью". "Мы никогда в жизни не могли подумать о такой ситуации. Эксгумация покойного – это нечто очень интимное, а здесь буквально вторглись в честь, его память и уважение. Этого можно было избежать. Были другие способы решать проблему "отцовства". Но уже три недели назад мы понимали, что эксгумация неизбежна", — сказала мэр.

Однако оптимизма градоначальница не теряет и рассчитывает, что благодаря этой ситуации все больше людей со всего мира узнают, где именно похоронен Дали, и приедут в Фигерас. "Что было, то было. Таково решение суда. Мы его выполнили. Нет худа без добра. У нас появился шанс напомнить всем еще раз, где находится могила Дали и где находится его музей", — сказала Марта Фелип.

Недовольны эксгумацией и в музее. Руководство попыталось оспорить решение мадридского суда, однако иск не успели рассмотреть, и Фонду пришлось смириться. "Этого не должно было быть. Для каждого из нас, кто работает в музее, это личная трагедия", — говорит сотрудница музея, на захотевшая назвать свое имя.

Адвокат "провидицы" Энрике Бланкес в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что результаты анализов ДНК (а их проведут в Институте токсикологии в Мадриде) станут известны недели через две. Руководство музея настроено более осторожно, считая, что поскольку август в Испании период отпусков, то и ждать результатов раньше сентября не приходится.

Эксгумация останков Сальвадора Дали в театр-музее в Фигерасе
© AP Photo / Manu Fernandez
Усы эксгумированного Сальвадора Дали сохранили свою форму
Если результаты анализа не подтвердят, что Пилар Абель дочь Дали, на этом история не закончится. Адвокат собирается поставить под вопрос достоверность и тщательность проведения экспертизы. Бланкес заверил, что "если специалистам удастся доказать, что при процедуре никаких ошибок не было, то судебная тяжба будет прекращена".

Между тем руководство музея заявило, что в случае отрицательного результата анализа "предпримет соответствующие действия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к нанесению существенного ущерба и материальным издержкам на эксгумацию", говорится в заявлении Фонда Дали. Там уверены, что "нет никаких указаний, что претензии истицы имеют под собой основания". "Единственное, что она предъявила, это нотариально заверенное заявление одной сеньоры, которая говорит, что она подруга матери, и которая утверждает, что та якобы ей сказала, что отец ее дочери Дали", — заявил на пресс-конференции глава Фонда "Гала-Сальвадор Дали" Хуан Мануэль Севильяно.

Если же эксперты установят, что Дали действительно биологический отец Пилар Абель, то Испанию ждут новые судебные процессы. По закону прямая наследница могла бы претендовать на 25% состояния художника, у которого не было законных детей. О какой именно сумме идет речь, точно сейчас никто не скажет. В 1989 году наследие Дали оценивалось в 136 миллионов долларов, с тех пор сумма возросла в несколько раз. По некоторым оценкам, Абель может претендовать на 300 миллионов. Большая часть наследства Дали принадлежит Испанскому государству – сотни картин, а также собственность художника в Каталонии. В Фонде Дали заявляют, что если суд по наследству состоится, то он не будет в нем участвовать. "Пилар Абель теоретически может претендовать на 25% наследства, но это будет иск не против Фонда, а против Испанского государства. Фонд не будет вовлечен в этот процесс", — сказал адвокат Фонда Альберт Сегура.

Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер на пресс-конференции после окончания годового собрания акционеров ПАО Газпром
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Газпром" обжалует решение суда о взыскании 1,7 млрд долларов с "Нафтогаза"
Адвокат провидицы Энрике Бланкес утверждает, что Пилар Абель интересуют вовсе не деньги, а установление истины. "Нет, она это делает не ради денег. Она бесплатно дает интервью. О том, что она дочь Дали, ей сказала мать, когда Абель была еще маленькой", — напомнил адвокат. Впрочем, по другой версии, которую ранее неоднократно озвучивала "провидица" первой о "настоящем отце" ей сообщила другая женщина — бабушка по отцовской линии. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали — ред.)", утверждает "прорицательница".

Свои анализы ДНК "провидица" уже сдала. На очереди – анализы ее матери, 87-летней Антонии Мартинес де Аро, страдающей болезнью Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что во время эксгумации были взяты "образцы двух больших костей, волосы и ногти" художника. Отмечалось, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию."Поэтому и знаменитые усы сохранили форму", "это был очень эмоциональный момент", рассказал гендиректор фонда "Гала-Сальвадор Дали" Луис Пенюэлас.

Суд, который окончательно примет решение, был ли Дали отцом Пилар Абель, состоится 18 сентября.

© РИА Новости / Елена Шестернина Могила Сальвадора Дали в театре-музее Дали в Фигерасе
© РИА Новости / Елена Шестернина
Могила Сальвадора Дали в театре-музее Дали в Фигерасе
Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена