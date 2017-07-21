Жители Фигераса восприняли эксгумацию Сальвадора Дали с "большой болью"

ФИГЕРАС (Испания), 21 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. В театре-музее Сальвадора Дали в каталонском городе Фигерас ничего уже не напоминает о бурных ночных событиях, происходивших здесь накануне. Большинство туристов, которые заходят в здание музея, даже не подозревают, что полдня назад специалисты эксгумировали тело великого сюрреалиста, у которого неожиданно обнаружилась "незаконнорожденная дочь" Пилар Абель Мартинес.

В июне суд Мадрида удовлетворил иск этой женщины, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и решением проблем при помощи снятия порчи, на эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения анализов ДНК. Несмотря на попытки Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и мэрии Фигераса отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена.

В 09.00 в пятницу – строго по расписанию – музей открыли для посетителей. Туристы спокойно ходят по плите, под которой на глубине двух метров покоится тело мастера – точно так, как завещал сам Дали – "чтобы по его могиле могли ходить люди". Стеклянный купол над могилой вопреки планам на время эксгумации так и не закрыли. А чтобы не было ни у кого планов снять процедуру эксгумацию с дрона через стекло — чего опасались в музее — на время проведения работ поставили два тента – один над могилой, второй над местом, где вели работы специалисты. К открытию музея палатки убрали.

К зданию дома-музея подходит группа французских туристов. "Да, я слышала, что сегодня эксгумировали тело и нахожу это недопустимым. Я большая поклонница Дали, сюда приехала уже во второй раз. Беспокоить останки покойного и еще из-за какой-то странной женщины, у которой нет никаких доказательств, что Дали ее отец? Разве так можно?", — возмущается Исабель.

Мэр города Фигерас Марта Фелип в беседе в РИА Новости призналась, что всю эту шумиху по поводу эксгумации местные жители восприняли "с большой болью". "Мы никогда в жизни не могли подумать о такой ситуации. Эксгумация покойного – это нечто очень интимное, а здесь буквально вторглись в честь, его память и уважение. Этого можно было избежать. Были другие способы решать проблему "отцовства". Но уже три недели назад мы понимали, что эксгумация неизбежна", — сказала мэр.

Однако оптимизма градоначальница не теряет и рассчитывает, что благодаря этой ситуации все больше людей со всего мира узнают, где именно похоронен Дали, и приедут в Фигерас. "Что было, то было. Таково решение суда. Мы его выполнили. Нет худа без добра. У нас появился шанс напомнить всем еще раз, где находится могила Дали и где находится его музей", — сказала Марта Фелип.

Недовольны эксгумацией и в музее. Руководство попыталось оспорить решение мадридского суда, однако иск не успели рассмотреть, и Фонду пришлось смириться. "Этого не должно было быть. Для каждого из нас, кто работает в музее, это личная трагедия", — говорит сотрудница музея, на захотевшая назвать свое имя.

Адвокат "провидицы" Энрике Бланкес в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что результаты анализов ДНК (а их проведут в Институте токсикологии в Мадриде) станут известны недели через две. Руководство музея настроено более осторожно, считая, что поскольку август в Испании период отпусков, то и ждать результатов раньше сентября не приходится.

Если результаты анализа не подтвердят, что Пилар Абель дочь Дали, на этом история не закончится. Адвокат собирается поставить под вопрос достоверность и тщательность проведения экспертизы. Бланкес заверил, что "если специалистам удастся доказать, что при процедуре никаких ошибок не было, то судебная тяжба будет прекращена".

Между тем руководство музея заявило, что в случае отрицательного результата анализа "предпримет соответствующие действия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к нанесению существенного ущерба и материальным издержкам на эксгумацию", говорится в заявлении Фонда Дали. Там уверены, что "нет никаких указаний, что претензии истицы имеют под собой основания". "Единственное, что она предъявила, это нотариально заверенное заявление одной сеньоры, которая говорит, что она подруга матери, и которая утверждает, что та якобы ей сказала, что отец ее дочери Дали", — заявил на пресс-конференции глава Фонда "Гала-Сальвадор Дали" Хуан Мануэль Севильяно.

Если же эксперты установят, что Дали действительно биологический отец Пилар Абель, то Испанию ждут новые судебные процессы. По закону прямая наследница могла бы претендовать на 25% состояния художника, у которого не было законных детей. О какой именно сумме идет речь, точно сейчас никто не скажет. В 1989 году наследие Дали оценивалось в 136 миллионов долларов, с тех пор сумма возросла в несколько раз. По некоторым оценкам, Абель может претендовать на 300 миллионов. Большая часть наследства Дали принадлежит Испанскому государству – сотни картин, а также собственность художника в Каталонии. В Фонде Дали заявляют, что если суд по наследству состоится, то он не будет в нем участвовать. "Пилар Абель теоретически может претендовать на 25% наследства, но это будет иск не против Фонда, а против Испанского государства. Фонд не будет вовлечен в этот процесс", — сказал адвокат Фонда Альберт Сегура.

Адвокат провидицы Энрике Бланкес утверждает, что Пилар Абель интересуют вовсе не деньги, а установление истины. "Нет, она это делает не ради денег. Она бесплатно дает интервью. О том, что она дочь Дали, ей сказала мать, когда Абель была еще маленькой", — напомнил адвокат. Впрочем, по другой версии, которую ранее неоднократно озвучивала "провидица" первой о "настоящем отце" ей сообщила другая женщина — бабушка по отцовской линии. "Я знаю, что ты не дочь моего сына, ты от великого художника, но я тебя все равно люблю", — говорила бабушка, добавляя, что она "настолько же странная, как отец (имея в виду Дали — ред.)", утверждает "прорицательница".

Свои анализы ДНК "провидица" уже сдала. На очереди – анализы ее матери, 87-летней Антонии Мартинес де Аро, страдающей болезнью Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что во время эксгумации были взяты "образцы двух больших костей, волосы и ногти" художника. Отмечалось, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию."Поэтому и знаменитые усы сохранили форму", "это был очень эмоциональный момент", рассказал гендиректор фонда "Гала-Сальвадор Дали" Луис Пенюэлас.

Суд, который окончательно примет решение, был ли Дали отцом Пилар Абель, состоится 18 сентября.