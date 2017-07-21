Билеты на предстоящие концерты Linkin Park все еще остаются в продаже
12:2221.07.2017
(обновлено: 12:24 21.07.2017)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Билеты на предстоящие шоу группы Linkin Park, вокалист которой покончил с собой, в рамках мирового тура One More Light, а также на совместные концерты с группой Blink-182 все еще доступны для покупки.
На официальном сайте группы представлено расписание гастролей, начинающихся концертом 27 июля в городе Мансфилд в Массачусетсе и завершающихся 5 ноября в Токио. В него пока никаких изменений внесено не было. Желающих купить билеты на концерты перенаправляют на сайты местных компаний, где можно продолжить процесс выбора мест и их приобретения.
Ранее стало известно, что фронтмен Linkin Park 41-летний Честер Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер заявил, что, по всей видимости, речь идет о самоубийстве.
Лидер американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в собственном доме в Палос-Вердес в Калифорнии. Ему был 41 год.
Гибель солиста стала полной неожиданностью для всех музыкантов группы Linkin Park.
Именно в день смерти Честера коллектив опубликовал на официальном канале группы в YouTube новый клип на песню Talking To Myself.
Тело музыканта было обнаружено буквально за несколько часов до запланированной фотосессии артистов.
Беннингтон умер в день рождения своего друга, лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который покончил с собой 18 мая в одном из отелей Детройта.
Через неделю у группы Linkin Park должно было начаться турне, а ближайший концерт был запланирован на 27 июля.
Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе. В 1987 году его родители развелись, его воспитывал отец. Еще в юности у Честера возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Всю последующую жизнь он боролся с этими зависимостями.
Честер успел поиграть во множестве музыкальных коллективов. Первым серьезным проектом для него стала группа Grey Daze, в которой он пел с 1992 по 1997 год.
В 1997 году Беннингтон начал выступать как вокалист в составе группы Xero, спустя три года она была переименована в Linkin Park.
Группа стала чрезвычайно популярна после дебютного альбома Hybrid Theory. Закрепила успех Linkin Park следующая пластинка Meteora.
В общей сложности группа Linkin Park выпустила семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом около 80 миллионов экземпляров.
Честер Беннингтон был дважды женат. С первой женой Самантой они прожили восемь лет. У них родился сын Дрэйвен Себастьян. Его второй брак с моделью Playboy Талиндой Бентли был заключен в 2005 году. Пара воспитывала трех родных детей, сына и двух дочерей, и двух приемных.