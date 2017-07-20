Солист театра Ла Скала выступит в "Аптекарском огороде"

Музыканты во время выступления в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

Музыканты во время выступления в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. 1 и 2 сентября в "Аптекарском огороде" состоятся два масштабных концерта солиста легендарного миланского театра Ла Скала и ученика великого Лучано Паваротти баса Никола Уливьери. Он выступит под открытым небом вместе с восходящими звездами оперной сцены — баритонами Владиславом Чурсиным и Денисом Апполониным. Аккомпанировать им будет пианист-виртуоз Филипп Чельцов, сообщает mos.ru.

В программе музыкальных вечеров — арии из опер Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Джованни Беллини и других композиторов, исполненные в знаменитом итальянском стиле бельканто.

"Это эпохальное событие в 311-летней истории сада! Никола Уливьери — один из величайших басов мировой оперной сцены и живая легенда. Надеюсь, что после концертов Никола Уливьери "Аптекарский огород" окончательно утвердится в статусе не только одного из крупнейших научно-образовательных, но и культурных центров России", — отметил директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм.