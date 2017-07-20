Журналист Соловьев готов принять участие в фильме про Путина

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что готов принять участие в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине, однако пока никаких съемок не ведется.

Ранее телеканала "Дождь" сообщил, что перед выборами президента РФ, который состоятся в марте 2018 года, выйдет еще один фильм с участием Владимира Путина. Работа над фильмом, по данным телеканала, уже началась, съемками занимается компания известного режиссера и продюсера Саиды Медведевой, а говорить с главой государства будет Владимир Соловьев. Съемочная группа снимает президента в работе, в том числе в поездках, кроме того, в фильме будет много и прямой речи самого Путина.

"Я пока ничего не снимаю. Если предложат, с радостью сниму, но пока никаких съемок не было", — сказал Соловьев РИА Новости.

Ранее в эфир телеканала "Россия 1" уже выходил снятый командой Саиды Медведевой фильм Владимира Соловьева, повествующий о пятнадцати годах у власти Владимира Путина и событиях, которые происходили в России и мире за это время. В фильме-интервью Путин вспоминает о самых драматических моментах современной российской истории – войне в Чечне, гибели экипажа подводной лодки "Курск", теракте в театральном центре на Дубровке.