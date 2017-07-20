Роман Каримов снимет фильм ужасов "Кольская сверхглубокая"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Режиссер Роман Каримов снимет фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине, об этом рассказал сам режиссер на защите проектов компаний, не являющихся лидерами производства, в Фонде кино.

"Мы много снимаем сейчас про космос, много героических фильмов, но не задумывались про то, что происходит под землей. Там тоже космос, только еще темнее и страшнее", — сказал Каримов.

Фильм основан на реальных событиях, когда в 1970-х годах с исследовательскими целями в Мурманской области была пробурена самая глубокая скважина в мире глубиной более 12 тысяч метров. Во время бурения сейсмические датчики начали улавливать странные звуки, произошел взрыв, который повлек за собой мистические события. При создании проекта режиссер вдохновлялся картинами "Чужой" и "Нечто".