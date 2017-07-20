Тодоровский просит 100 миллионов рублей на фильм "Гипнотизер"

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Режиссер Валерий Тодоровский просит у "Фонда кино" 100 миллионов рублей на фильм "Гипнотизер" о враче-психотерапевте Владимире Райкове, об этом режиссер сообщил в четверг на защите проектов компаний, не являющихся лидерами производства, в "Фонде кино".

Райков (1934 – 2007) проводил эксперименты по развитию творческих способностей человека с помощью гипноза.

"Фильм еще, конечно же, в работе, но мой интерес здесь – это мощная человеческая история, психологический триллер. Я отдаю себе отчет, что триллер как коммерческий жанр сложный, но я не ищу легких путей", — сказал Тодоровский.

По его словам, это будет "клаустрофобический фильм", поэтому на главную роль ему нужна "звезда и глыба". В качестве варианта он рассматривает актера Дмитрия Назарова.

На безвозвратной основе режиссер просит у фонда 60 миллионов рублей и 40 миллионов рублей на возвратной. При этом, по его словам, существует предварительная договоренность с компанией Disney о дистрибуции фильма.

Также о своем проекте "Гардемарины 4" рассказала режиссер Светлана Дружинина. По ее словам, для финансирования фильма планируется организовать краудфандинговую кампанию. Она отметила, что над съемками будут работать две группы, и работа будет проходить параллельно.

В свою очередь режиссер Николай Досталь рассказал, что работает над проектом "Лицо", сценарий к которому написали Геннадий Хазанов и Сергей Плотов.