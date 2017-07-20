Хабенский и Гармаш могут сняться в фильме Плетнева "Севастополь 1942"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Режиссер Кирилл Плетнев снимет фильм "Севастополь 1942", в котором могут сняться Константин Хабенский и Сергей Гармаш, сообщила в четверг продюсер Ольга Васильева на защите проектов компаний, не являющихся лидерами производства, в "Фонде кино".

По ее словам, фильм расскажет о последних днях обороны Севастополя. "Мы уже достигли предварительной договоренности с Сергеем Гармашем, Константином Хабенским и Евгенией Добровольской", — сказала Васильева.

Она отметила, что бюджет картины составляет около 400 миллионов рублей, режиссером выступит Кирилл Плетнев.

Экспертам "Фонда кино" также был представлен фильм "Герой", в котором снимутся Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Павел Прилучный. Режиссером картины выступит Карен Оганесян. Создатели просят у фонда 60 миллионов рублей.