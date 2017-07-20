"Мариинка" завершит программу Летнего фестиваля в немецком Фестшпильхаусе

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мариинский театр завершает Летний фестиваль в Фестшпильхаусе (Баден-Баден, Германия), проходящий с 6 по 23 июля, сообщили в пресс-службе театра.

Программа, в которую включены симфонические концерты и оперные спектакли под управлением Валерия Гергиева, будет исполнена на сцене одного их крупнейших концертно-театральных залов Европы. Выступления состоятся с 20 по 23 июля.

Откроет и завершит программу "Мариинки" исполнение оперы "Евгений Онегин" Чайковского в постановке Алексея Степанюка. В главных партиях — Онегина и Татьяны выступят солисты театра Алексей Марков и Мария Баянкина (20 июля), Роман Бурденко и Екатерина Гончарова (23 июля). В двух спектаклях партию Ленского исполнит Евгений Ахмедов, Ольги — Екатерина Сергеева, князя Гремина — Михаил Петренко. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергиев.

Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра представят симфонические оркестры 21 и 22 июля. Первый вечер будет посвящен творчеству Сергея Рахманинова. В программе: Концерт для фортепиано с оркестром № 3 и поэма для солистов, хора и оркестра "Колокола" при участии Марии Баянкиной (сопрано), Евгения Ахмедова (тенор), Алексея Маркова (баритон). В фортепианном концерте будет солировать узбекский пианист-виртуоз Бехзод Абдураимов.

Обладатель 1 премии Международного конкурса имени Шопена в Варшаве — корейский феномен Сон Чжин Чо в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева исполнит два фортепианных концерта Шопена, творческого которого занимает особое место в репертуаре пианиста. Также в программе — Симфония № 7 Антона Брукнера.