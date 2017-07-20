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Культура

Культура и политика: Большой театр впервые приехал в США при Трампе

08:5720.07.2017
(обновлено: 08:59 20.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповЗаключительная часть балета Драгоценности - Бриллианты. Архивное фотоЗаключительная часть балета Драгоценности - Бриллианты. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов

НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости, Ольга Денисова. Гастроли Большого театра в США всегда являлись  событием не только культурным, но и политическим; не станет исключением и нынешний приезд труппы — первый при президенте Дональде Трампе.

Балерина надевает пуанты. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Крыму выступила балерина из Нью-Йорка
Директор фестиваля Линкольн-центра Найджел Редден, пригласивший в Нью-Йорк артистов из России, признает, что от политики занавесом не отгородиться. Однако последние 19 лет во главе фестиваля он неустанно доказывает публике: между нами больше общего, чем кажется.

"Важность международных обменов сегодня увеличивается в мире, который так разделен и так пристрастен. Ведь очень просто поносить людей, которых вы не знаете, а вот знакомых — гораздо сложнее. Думаю, что каждый приезд артистов дает шанс увидеть жизнь других людей", — рассказал Редден РИА Новости.

"Политика влияет на все, и на нас, ведь мы живем не в вакууме. Мы знаем, что в этот момент отношения между частью правительства США и частью правительства России напряженные. Точно так же, как в предыдущий приезд Большого театра, и уж конечно так же, как в первые гастроли Большого в США в 1960-х годах. Первый приезд Большого театра был событием огромного значения — культурного и политического. Или вот прошлый раз (в августе 2014 года с балетами "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Спартак" и оперой "Царская невеста" в концертном исполнении)". Я знаю, были некоторые переживания, что будут сложности, так как это было в период вокруг событий в Крыму, но их не было", — сказал он.

© Игорь ЛаринПерейти в фотобанкСолисты балета Государственного академического Большого театра России Наталья Осипова и Иван Васильев исполняют па-де-де из балета Людвига Минкуса "Дон Кихот"
© Игорь Ларин
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Солисты балета Государственного академического Большого театра России Наталья Осипова и Иван Васильев исполняют па-де-де из балета Людвига Минкуса "Дон Кихот"

В этом году Линкольн-центр принимает артистов из разных стран не только в рамках одного фестиваля, но в рамках одного проекта. 20 июля артисты Большого театра, нью-йоркского "Сити-балет" и Парижской оперы отметят 50-летие одного из главных балетов XX века "Драгоценности" Джорджа Баланчина. Три ведущие балетные труппы выйдут на сцену, где в апреле 1967 года состоялась премьера постановки, которую с тех пор танцевали более чем в 60 театрах мира.

Балет Красная Жизель в постановке Театра Бориса Эйфмана. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Театра балета Бориса Эйфмана/Юлия Кудряшова
Юбилейные гастроли театра балета Эйфмана: "Русская душа" снова в Нью-Йорке
Для XX века первый бессюжетный балет стал поворотным моментом. Сегодня сценический модерн Баланчина — классика. "Без сомнения, это один из главных балетов второй половины XX века. Это необычный балет, который уходит в прошлое и смотрит в будущее. "Бриллианты" — это признание (артисту и педагогу) Льву Иванову и (французскому и российскому солисту и балетмейстеру) Мариусу Петипа. "Изумруды" — дань хореографам-романтикам XIX века. "Рубины" — это, конечно, балет XX века", — рассказал Редден.

Беспрецедентный масштаб юбилейной постановки — отражение неповторимого стиля хореографа и уникальное смешение культур трех стран в его жизни и творчестве. Баланчин — воспитанник балетной школы Мариинского театра в родном Санкт-Петербурге. В середине 1920-х годов он начинает работать в "Русском балете" с Сергеем Дягилевым в Монте-Карло и ставить в Париже. В 1933-м он снова меняет место жительства — на этот раз навсегда. В Нью-Йорке Баланчин основывает Школу американского балета, а затем труппу, которая в 1948 году становится "Нью-Йорк Сити Балет" (New York City Ballet).

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБалерина Анна Цыганкова (Национальный балет Королевства Нидерланды) и танцор Дэниэл Улбрихт (Нью-Йорк Сити балет)
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Балерина Анна Цыганкова (Национальный балет Королевства Нидерланды) и танцор Дэниэл Улбрихт (Нью-Йорк Сити балет)

Пятьдесят лет спустя драгоценные роли распределились соответствующим образом. Гости из Парижа исполнят первую, романтическую часть постановки — "Изумруды" на музыку Габриэля Форе. Хозяева исторической сцены представляют "Рубины" энергичной Америки на музыку нового времени Игоря Стравинского, артисты Большого — "Бриллианты" классического балета на музыку Петра Чайковского. В театре Дэвида Коха — доме New York City Ballet с 1964 года, "Драгоценности" пройдут пять раз. Большой театр и "Сити-балет" исполнят как "Рубины", так и "Бриллианты", французская труппа — только "Изумруды".

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин на Театральной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Большой театр готовит около десяти премьер в новом сезоне
За эти 50 лет язык балета стал поистине международным. Редден признался, что опасается за национальные стили и школы хореографии, однако отмечает, что московской, нью-йоркской и парижской труппам "еще есть много чему поучиться друг у друга".

С 26 по 30 июля Большой представит балет "Укрощение строптивой" на музыку Дмитрия Шостаковича в хореографии Жана-Кристофа Майо. Увидев его в Москве полтора года назад, Редден решил представить постановку в Нью-Йорке "неклассический Большой". "Эта постановка отличается от других балетов Большого, которые мы уже привозили. Это другая, непривычная сторона искусства Большого. Я подумал, очень ценно увидеть эту прекрасную труппу такой", — сказал он.

Фестиваль Линкольн-центра проходит с 10 по 30 июля. В этом году в программе 43 проекта, 20 из которых — международные, в том числе из Германии, Израиля, Кубы, Палестины, Сирии, и других стран.

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