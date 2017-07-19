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Культура

Кинопремьеры недели: "Дюнкерк" Нолана и боевик "Овердрайв"

12:5319.07.2017
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© Fotolia / StockPhotoProЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Новый фильм Кристофера Нолана о Второй мировой войне "Дюнкерк", фильм ужасов и десятый фильм франшизы "Ужас Амитивилля: Пробуждение" и боевик, в котором снялся сын знаменитого режиссера Скотт Иствуд, "Овердрайв" можно будет посмотреть в российских кинотеатрах, начиная с этой недели.

Дюнкерк

Новый фильм Кристофера Нолана, автора таких картин, как "Начало" и "Интерстеллар", на этот раз он обратился к военной тематике и снял ленту, посвященную эпизоду Второй мировой. События разворачиваются в начале войны в 1940 году во французском городе Дюнкерк, где союзные войска Бельгии, Франции и Британской империи числом практически полмиллиона человек оказываются окруженными немецкими войсками. Действие картины основано на реальных событиях. Главные роли в нем исполнили Том Харди, Фионн Уайтхед, Киллиан Мерфи, Кеннет Брана, Гарри Стайлз. Лента оставила в невероятном восторге иностранных критиков — на сайте Rotten tomatoes "Дюнкерку" поставили редкие 9 баллов из 10. Они отмечают мастерскую режиссуру Нолана, талантливую игру актеров и глубокую эмоциональность картины. "Оскаровская гонка за лучшую картину официально началась. От первого кадра до последнего "Дюнкерк" Кристофера Нолана — это монументальное достижение, эпическое кино про Вторую мировую войну, (фильм) невероятных визуальных достоинств, который поражает, как выстрел в сердце", — отметил критик Питер Треверс.

Кадр из фильма Планета обезьян: война
© Chernin Entertainment (2017)
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Ужас Амитивилля: пробуждение

"Ужас Амитивилля" — это возрождение франшизы, которая насчитывает десяток фильмов, и римейк фильма 1979 года. По сюжету Бэль и ее семья переезжают в новый дом, но когда там начинают происходить странные вещи, Бэль начинает догадываться, что ее мать рассказала перед переездом далеко не всю правду, и вскоре понимает, что они живут в доме с дурной славой. В картине снялись Дженнифер Джейсон Ли, Белла Торн, Камерон Монаган и Тейлор Спейтлер. Судя по оценкам зрителей, фильм недостаточно пощекотал им нервы — на Rotten tomatoes они поставили ему всего 3,8 балла из 5.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Овердрайв

Фильм про братьев-угонщиков, которых сыграли Фредди Торп и сын Клинта Иствуда Скотт Иствуд. После того, как они угоняют автомобиль криминального босса, тот вместо того, чтобы оторвать им головы, нанимает их на работу и дает задание угнать самый ценный автомобиль его злейшего врага. Незамысловатость сюжета и его не самое оригинальное исполнение режиссером Антонио Негретом не впечатлило ни критиков, ни зрителей. На сайте Internet movie database зрители поставили "Овердрайву" всего 5,5 балла из 10. "Очередной боевик, состоящий из одних клише. Игра, в которой неизвестные режиссеры пытаются втиснуть столько же жанровых банальностей, насколько это возможно", — написал критик Крис Ньюбаулд.

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