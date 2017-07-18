Суд отклонил апелляцию центра Рерихов на выселение из усадьбы Лопухиных

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию Международного центра Рерихов (МЦР) на решение о выселении его из усадьбы Лопухиных в центре Москвы, сообщает во вторник пресс-служба министерства культуры РФ.

"Арбитражный апелляционный суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы Международного центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении из здания на территории усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке. Речь идет о строении, в котором когда-то находился "Оптический театр". Апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда Москвы и отклонил жалобу МЦР. Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу", — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что в конце 2015 года, в соответствии с распоряжением Росимущества по Москве, строения усадьбы Лопухиных были приняты из собственности города в федеральную собственность с закреплением их на праве оперативного управления за Государственным музеем Востока.

При этом после неоднократных проверок Мосгорнаследия, Росимущества и правоохранительных органов были выявлены многочисленные нарушения со стороны МЦР в сфере сохранения и использования памятников истории и культуры, а также нарушения условий хранения и учета музейных предметов, которые находились в усадьбе.

Мосгорсуд 4 апреля признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где располагался центр Рерихов.

"В настоящее время в усадьбе создается музейный и просветительский комплекс, посвященный наследию Рерихов. Научно-хранительские функции этого комплекса возложены на Музей Рерихов — филиал Государственного музея Востока, его возглавляет Тигран Мкртычев. Создание музея призвано обеспечить широкий доступ к художественному наследию и архивным фондам семьи Рерихов", — уточняет пресс-служба.