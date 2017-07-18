Прощание с актером Владимиром Толоконниковым пройдет 20 июля

АЛМА-АТА, 18 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Прощание с актером театра и кино Владимиром Толоконниковым, скончавшимся в Москве, пройдет в четверг, 20 июля в московском Доме кино Союза кинематографистов России, сообщает посольство Казахстана в России.

Советский и казахстанский актер Толоконников скончался в субботу на 75-м году жизни. Более 40 лет он проработал в Государственном академическом театре имени Лермонтова в Алма-Ате.

"Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме кино Союза кинематографистов России по адресу улица Васильевская, дом 13 в 11.00. Вход свободный, все желающие, коллеги и поклонники приглашаются на церемонию гражданской панихиды", — говорится в сообщении посольства.

По данным дипмиссии, похороны актера пройдут на столичном Троекуровском кладбище на улице Рябиновая, вл. 24.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.