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Культура

В Бангкоке прошел фестиваль российско-тайской дружбы

22:1017.07.2017
(обновлено: 22:19 17.07.2017)
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© Посольство России в ТаиландеФестиваль к 120-летию дипотношений России и ТаиландаФестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в Таиланде

БАНГКОК, 17 июл — РИА Новости, Евгений Беленький. Фестиваль, посвященный 120-летию дипломатических отношений России и Таиланда, который прошел с пятницы по воскресенье в фешенебельном торговом центре "Сиам Парагон" в Бангкоке, стал настоящим масштабным праздником российско-таиландской дружбы.

"Российский Уикенд" В "Сиам Парагоне"

Холл третьего этажа торгового центра "Сиам Парагон", излюбленного места отдыха жителей Бангкока, как тайцев, так и иностранцев — это привычное для всех в городе место организации промо-акций, презентаций и показов мод. В прошедший уикенд большая часть холла была отгорожена для проведения фестиваля, посвященного 120-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сиамом (ныне Таиланд).

© Посольство России и ТаиландаФестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России и Таиланда
Фестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда

Знакомые кому-то по личным впечатлениям, а кому-то по картинкам, маковки Собора Василия Блаженного, стилизованный макет которого находился в центре площадки, были видны издалека и ясно говорили о том, что здесь на этот уикенд обосновался небольшой кусочек России.

Разносившаяся по всем этажам торгового центра музыка, звучавшая из установленных на площадке динамиков — иногда записанная, иногда "живая" — также не оставляла сомнения в том, что здесь в эти дни каждый желающий может окунуться в атмосферу русского мира и узнать что-то для себя совсем новое о России и истории российско-таиландской дружбы.

Мобильный телефон. Архивное фото
© Fotolia / cottonfioc
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Желающих оказалось много. Если в пятницу на церемонию открытия пускали только по приглашениям, то в субботу и воскресенье "российский уголок" был открыт для всех и ни минуты не пустовал.

На сцене сменяли друг друга артисты бангкокского ансамбля "Катюша", состоящего из русских и тайских девушек, прекрасно танцующих русские танцы, детского ансамбля "Росинка" из Паттайи, в котором выступают русские и тайские дети из одноименного детского сада, студенческий оркестр и танцевальный ансамбль таиландского университета Силапакон, российские пианисты и певцы, ведущие презентаций программы Visit Russia, известные таиландские историки и писатели.

© Посольство России в ТаиландеСимвол фестиваля к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в Таиланде
Символ фестиваля к 120-летию дипотношений России и Таиланда

На площадке была развернута выставка российских почтовых марок и фотоматериалов, связанных с историей двусторонних отношений. Киоски с книгами о России на тайском, русском и английском языках вели бойкую торговлю, а рядом с ними находился огромный прилавок с русскими сувенирами, которые также пользовались большой популярностью.

На второй день фестиваля произошло событие, которое привлекло огромное количество зрителей: посол России в Таиланде Кирилл Барский от имени российской дипмиссии впервые в истории страны официально вручил бюст первого космонавта Земли Юрия Гагарина Агентству Геоинформатики и Развития Космических Технологий Таиланда.

Сердечно поблагодарив посольство России, генеральный директор таиландского космического агентства доктор Анонг Санитвонг заявил, что бюст займет достойнейшее место в единственном в Таиланде музее космических исследований, принадлежащем агентству.

Символ и модель отношений

"Вы знаете, для меня все это является неким символом того, что мы делаем в наших отношениях с Таиландом: мы объединяем усилия всех, кто по-доброму относится друг к другу, и кто хочет внести свой вклад в развитие наших отношений. Поэтому, это некий совместный проект, если хотите, совместное предприятие, которое является прообразом того сотрудничества, которое мы сейчас выстраиваем с Таиландом", — сказал РИА Новости посол РФ Кирилл Барский после церемонии вручения бюста Юрия Гагарина.

© Посольство России в таиландеПосол РФ в Таиланде К.Барский и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай на фестивале к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в таиланде
Посол РФ в Таиланде К.Барский и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай на фестивале к 120-летию дипотношений России и Таиланда

 

Он отметил, что фестиваль, который организовало совместными усилиями с министерством иностранных дел посольство России, стал центральным событием серии мероприятий, которые проводятся в этом году в ознаменование 120-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Я очень благодарен министру иностранных дел Таиланда господину Дону Праматвинаю, который поддержал эту инициативу и лично присутствовал и открывал этот фестиваль. Я благодарен сотрудникам министерства иностранных дел Таиланда, которые взяли на себя основную работу по организации всего этого невероятного по своим масштабам и по сложности организации фестиваля", — сказал глава российской дипмиссии.

"И, конечно, я благодарен всем тем, кто сегодня пришел сюда, для того, чтобы разделить с нами радость этого праздника. Я считаю, что вот с такими друзьями, с такими партнерами, которые у нас есть здесь в Таиланде — и тайцами, и русскими — у нас все получится, все те задачи, которые мы ставим перед собой, будут выполнены", — сказал Барский, добавив, что уже сейчас видно, как это происходит на наших глазах, и именно в этом смысл столь широкого и масштабного празднования 120-летия дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

"Фестиваль получился, я бы сказал, уникальный, — продолжил посол. — По разнообразию представленных на выставке стендов, по количеству людей и организаций, которые были вовлечены в этот процесс".

Рукопожатие на фоне карты мира. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
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Среди личных и коллективных участников фестиваля посол назвал деятелей культуры и бизнеса, таиландские компании, Таиландско-Российский Деловой совет, Таиландско-Российскую Торговую палату, издательство River Books и книжный магазин-гигант Kinokunia, таиландские университеты: Тхаммасат, Чулалонгкорн, Рамкхамхенг, Силапакон, Центр русского языка в городе Каласин.

"Огромное количество таиландских партнеров, друзей России и живущих здесь россиян объединили усилия, приложили свою фантазию, выдумку, для того, чтобы этот фестиваль получился ярким, праздничным, хорошим. На сцене мы видели наших танцовщиц из ансамбля "Катюша", сегодня выступит детский ансамбль "Росинка" из Паттайи, сейчас нам играет прекрасный пианист Иван Шарапов с Пхукета, затем будет играть еще один талантливый пианист, Виктор Платков", — рассказал Барский.

Визит Цесаревича и внучки "русской герцогини" Сиама

Особый интерес у таиландской публики вызвали выступления авторов двух недавно опубликованных книг, связанных с историей отношений России и Таиланда.

Полный зал собрало выступление таиландского историка и популяризатора исторических знаний Кхрайрака Нана, рассказавшего о своей новой книге, посвященной визиту в Сиам в 1891 году Цесаревича Николая Александровича, наследника российского престола, будущего Императора Николая Второго.

© Посольство России в ТаиландеТайский историк Кхрайрак Нана на фестивале к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в Таиланде
Тайский историк Кхрайрак Нана на фестивале к 120-летию дипотношений России и Таиланда

Работая над книгой, таиландский историк впервые в одном издании соединил сведения, почерпнутые из дневника Восточного путешествия, который написал наставник и хроникер Цесаревича князь Эспер Ухтомский, и материалы из архивов МИД Таиланда, где он нашел множество документов, связанных с организацией визита российского Престолонаследника.

В наше время, в отличие от времен "холодной войны", когда американская пропаганда главенствовала во всем, что касалось информации о России, многие тайцы знают, насколько велика была роль Российской Империи в сохранении независимости королевства Сиам, со всех сторон окруженного колониями Англии и Франции.

Тайский солдат. Архивное фото
© AFP 2017 / Lillian Suwanrumpha
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Россия, пользуясь своим влиянием на партнера и союзника Францию и глобального соперника, а затем тоже союзника, Англию, вступилась за Сиам в тот момент, когда британцы и французы уже делили "сферы ответственности и влияния" на территории королевства.

О том, как именно это происходило, начиная с визита Цесаревича Николая Александровича в Сиам в 1891 году, визита короля Чулалонгкорна в Россию в 1897 году и установления дипломатических отношений, и до десятилетнего процесса демаркации границ с Французским Индокитаем, в котором в качестве посредника по поручению российского Императора участвовал первый российский посланник в Сиаме действительный статский советник Александр Оларовский, и рассказал слушателям со сцены фестивального "уголка России" Кхрайрак Нана.

© Посольство России в ТаиландеФестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда
© Посольство России в Таиланде
Фестиваль к 120-летию дипотношений России и Таиланда

Не менее популярным было выступление таиландской аристократки и одновременно таиландской и английской писательницы Нариссы Чакрапонг, правнучки короля Чулалонгкорна и внучки военного министра Сиама фельдмаршала принца Чакркпонга и его русской жены, герцогини Пхитсанулокской, Екатерины Десницкой. Нарисса Чакрапонг стала знаменитостью и в Таиланде, и в Англии после издания ее книги "Катя и принц Сиамский": истории любви ее деда и бабушки.

На этот раз Нарисса презентовала новую книгу, посвященную переписке между ее дедом принцем Чакрапонгом и его отцом, королем Чулалонгкорном, во время обучения сиамского принца в Кадетском корпусе и Академии Генерального Штаба в Санкт-Петербурге. Отец и сын очень скучали друг по другу, и часто друг другу писали.

Так продолжалось до того момента, когда, ослушавшись отца, в 1906 году Чакрапонг вступил в брак с иностранкой, российской дворянкой Екатериной Десницкой, нарушив, тем самым, древние традиции Сиамского королевского дома. Отношения между отцом и сыном, вернувшимся вместе с женой в Сиам и возглавившим сиамскую военную академию, полностью восстановились только в 1910 году, незадолго до смерти короля Чулалонгкорна.

Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Писательница рассказала, как остановила торги на аукционе Christie's в Лондоне, когда там несколько лет назад неожиданно были выставлены письма ее деда и прадеда друг к другу в качестве отдельного лота. Письма были украдены много лет назад, сразу после смерти ее родителей, когда Нарисса была еще ребенком.

Ей пришлось судиться с организаторами аукциона и "владельцами" выставленного на торги лота, и она победила: после долгих месяцев судебного разбирательства письма были возвращены законной владелице. Тогда Нарисса и решила издать их отдельной книгой.

Содержание писем, которыми обменивались царствовавший монарх и один из его наследников (Чакрапонг был вторым по старшинству среди сыновей короля Чулалонгкорна) представят несомненный интерес для историков: в них отец и сын обсуждали не только семейные дела, но и мировую политику, отношения между Россией, Францией и Англией, оказывавшие огромное влияние на судьбу их королевства.

Празднования продолжатся в России

Празднование 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом продолжится в России в октябре этого года. Перед началом фестиваля в Бангкоке МИД Таиланда объявил, что с 30 сентября по 9 октября 2017 года Россию с монаршим визитом посетит сестра короля Маха Ватчиралонгкона (Рамы Десятого) принцесса Маха Чакри Сириндхон, которая примет участие в праздновании.

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