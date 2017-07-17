Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии "Игры престолов"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от владельцев 123 сайтов и провайдеров хостинга удалить пиратские копии сериала "Игра престолов", сообщает ведомство в понедельник.
В случае неудаления нелегальных копий сериала эти сайты будут заблокированы операторами связи. Действующее "антипиратское" законодательство позволяет правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий, напомнили в ведомстве.
"Игра престолов" — американский телевизионный сериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Мартина. Премьера в РФ состоялась в сентябре 2011 года. Первую серию нового, седьмого сезона "Игры престолов" покажут 17 июля.