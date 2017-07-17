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Культура

Подписанную Ленноном для его убийцы пластинку выставили на продажу

15:5217.07.2017
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© AP Photo / Dave PickoffДжон Леннон. Архивное фотоДжон Леннон. Архивное фото
© AP Photo / Dave Pickoff

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Альбом Double Fantasy солиста британской группы Beatles Джона Леннона, подписанный им для Марка Чепмена, выставлен на продажу в интернете за 1,5 миллиона долларов, сообщает телеканал Fox News.

Рэпер Тупак Шакур рядом с Radio City Music Hall в Нью-Йорке, 4 сентября 1996
© AP Photo / Todd Plitt
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Леннон оставил автограф на своем альбоме для Чепмена за пять часов до того, как тот застрелил музыканта. Пластинка стала одним из вещественных доказательств в деле об убийстве британского исполнителя. Телеканал уточняет, что на альбоме сохранились отпечатки пальцев убийцы Леннона. Приобрести альбом можно на сайте Moments in Time, где продаются различные памятные вещи.

"Я никогда не сталкивался с предметом с такой историей – отчеты полиции, фиксация отпечатков пальцев, письма от окружного прокурора", — заявил представитель сайта Moments in Time и агент продавца Боб Зафиан.

Изначально виниловая пластинка с автографом принадлежала подсобному рабочему Филлипу Майклу, который нашел альбом возле дома Джона Леннона на Манхэттене сразу после того, как было совершено убийство. Майкл передал альбом полиции, однако вскоре после завершения расследования обстоятельств смерти Леннона получил пластинку обратно.

Британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель Джон Леннон и японская авангардная художница, певица и деятель искусства Йоко Оно. 1969 год
© AP Photo
Биография Джона Леннона
После этого альбом неоднократно выставлялся на торги. Так, в 1998 году он был продан за 150 тысяч долларов, в 2010 году – за 850 тысяч долларов. Имя нынешнего продавца не называется.

Восьмого декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в спину культовому музыканту, когда тот вместе с женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Через 25 минут врачи констатировали смерть Леннона от потери крови. Преступник не пытался сбежать с места преступления, полиция застала его там же за чтением "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера.

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