В России завершились съемки военно-приключенческого фильма "Т-34"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Режиссер Алексей Сидоров ("Бой с тенью", "Бригада") завершил съемки военно-приключенческого фильма "Т-34", события которого развиваются в период Второй мировой войны, фильм выйдет в прокат в 2018 году, сообщила пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа".

Съемки "Т-34", которые осуществили кинокомпании "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн", проходили в Москве, Калужской и Московской областях, а так же в Чехии — в Праге, Локете и Терезине. Для картины было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон, железнодорожная станция. В работе над фильмом приняли участие пять военно-исторических консультантов.

© Фото предоставлено пресс-службой "Марс Медиа" Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова "Т-34" © Фото предоставлено пресс-службой "Марс Медиа" Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова "Т-34"

"Т-34" — наш самый крупный проект за последние пять лет. С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе пять фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссеров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной — для молодежи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами — для людей старшего поколения. Мне кажется, у "Т-34" есть всё, чтобы стать фильмом-событием", — цитирует пресс-служба продюсера фильма Рубена Дишдишяна.

© Фото предоставлено пресс-службой "Марс Медиа" Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова "Т-34" © Фото предоставлено пресс-службой "Марс Медиа" Кадр со съемочной площадки фильма Алексея Сидорова "Т-34"

Действие фильма начинается в 1941-м году. Вчерашний курсант Ивушкин вступает в неравный бой против танкового аса Ягера. Мало кто верит, что у него есть шанс – в одиночку разбить дюжину немецких танков, но удача любит смелых. Второй раз Ягер и Ивушкин встречаются в 1944 году. Пленный Ивушкин задумывает дерзкий побег. На легендарной "тридцатьчетверке" он бросает вызов Ягеру, его "пантерам" и своей судьбе. В фильме сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Антон Богданов, Семен Трескунов, Артем Быстров.