Женщина, которая шумит: кто шагает, дерется и падает за героев "Мосфильма"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Михайлова. Здесь скачут, падают, дерутся, бросаются посудой и стульями. Вопреки расхожему мнению, самое интересное место на "Мосфильме" — не съемочные павильоны, а "Тонстудия". Фаина Янпольская пришла сюда в 1967 году прямиком из консерватории. За 50 лет она озвучила фильмы Арсения Тарковского, Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Георгия Данелии, Никиты Михалкова, Сергея Урсуляка и многих других легенд нашего кино. Секретами своей редкой профессии звукооформитель поделилась с корреспондентом РИА Новости.

Звуки, которые мы слышим в кино — шаги, скрипы, щелчок выключателя, скрип снега, грохот упавшего стула или звон разбившегося бокала — профессионалы называют синхронными шумами. За их создание на этапе постпродакшена отвечает специальная каста киноработников — звукооформители. Этой профессии невозможно обучиться иначе как на практике, перенимая опыт старших коллег.

Казалось бы, в эпоху высоких технологий любой звук можно воспроизвести с помощью компьютера. В малобюджетных сериалах часто так и делают, но в большом кино машина не способна заменить человека, уверена Фаина Янпольская.

"Взять хотя бы шаги. Казалось бы, ну шаги и шаги. Но если человек идет и у него плохое настроение, несчастье какое-то, у него же и походка соответствующая. А что компьютер сделает? "Тук-тук", медленнее или быстрее. А если, например, у человека сын родился, он несется, скачет от радости. Естественно, он по-другому звучит. Я сейчас в фильмах слышу эти компьютерные шаги, какие-то копыта, и каждый раз не понимаю, кто это, где это, потому что звучит просто "тук-тук-тук". Очень грустно".

Звукооформители — чаще всего люди с музыкальным образованием и актерской жилкой, ведь их задача не просто точно воспроизвести тот или иной звук, но вжиться в роль, передать настроение и характер своего героя.

"Мы все делаем как мартышки. Раньше, когда была другая техника, нас было человек десять, мы брали реквизит, и каждый выбирал героя. Кто-то говорил: "Я — Джигарханян". Естественно, у каждого свои пристрастия. То есть я смотрю фильм и обязательно выбираю того, кто мне симпатичен. Слежу за ним и делаю все, что он делает. Смотрю, например, в какой он обуви, или вижу, что он идет с сумкой или съездил кому-то по физиономии, я все повторяю. Причем сейчас я могу одна озвучить целый сериал, потому что техника позволяет. Мы на одной дорожке записываем шаги одного, на второй — другого, можно сделать 25 дорожек, и будет бежать целая армия. А тогда мы стояли, увешанные реквизитом — цепи, перчатки, — и если ты не попал синхронно, получается, подвел всю команду", — рассказывает Янпольская.

Сегодня по техническому оснащению "Мосфильм" может тягаться с голливудскими студиями. Но полвека назад, когда Фаина Янпольская пришла устраиваться на работу, обстановка здесь оставляла желать лучшего. Реквизит сотрудники в буквальном смысле собирали на помойке, вспоминает Янпольская.

"Тут реквизита — половина моего дома. Было время, когда группа закончит съемку и остается куча вещей, приходит начальник цеха и говорит: "Фаина Михайловна, вы первая". Так мы приволокли огромный ковер, вырезали из него куски, нашли какие-то вазочки, цветы искусственные. Полка с обувью тоже моя, личная, и сумки все я из дома принесла. Сейчас много всего, а раньше очень сложно было найти подходящий предмет. С барахолок и помоек таскали", — делится звукооформитель.

Через 30 лет появилась новая "Тонстудия", а старую полностью отреставрировали. Теперь здесь есть реквизит на любой случай, комнаты забиты им буквально от пола до потолка. Полы, кстати, тоже не простые, а "звуковые". Они поделены на квадраты из разных материалов: металлический — это палуба корабля, деревянный двух видов — деревенская изба и паркет для шагов по квартире, еще один с полостью под ним — для скрипучего дачного крыльца. Есть тут и берег моря, и гравий, и песок, и кафель, и даже Красная площадь.

"Когда Карен Георгиевич (Шахназаров. — Прим. ред.) решил готовить смену, он предложил мне набрать молодежь. Я взяла учеников, начала учить, и нам построили эту студию. Меня вызывали и говорили: "Вот мы сейчас постелили Красную площадь". Я приходила, надевала туфли соответствующие, топала и говорила: "Нет, вы знаете, мне хочется, чтобы позвонче было". Они перекладывали по пять-шесть раз. Дело в том, что когда снимают Красную площадь, чаще всего нужны не только шаги зевак, а шаги военных, поэтому в ход идут сапоги или туфли со звонкими каблуками. Я могу промаршировать за четверых-пятерых одновременно", — рассказывает Янпольская.

У звукооформителей, так же как и у военных, шагать — это особое искусство. Владеют им сегодня далеко не все. Одни и те же сношенные ботинки могут озвучить и грузного мужчину, и юную девушку. Профессионализм в том, чтобы знать, как поставить ногу, чтобы извлечь правильный звук.

"Мне тут позвонила коллега и говорит: "Боже мой, какой кошмар, я посмотрела фильм по телевизору, там сначала прошла главная героиня, а потом герой — и у них совершенно одинаковые шаги!" Мы себе никогда такого не позволяли — сколько у меня персонажей, столько и походок, все озвучиваются в разной обуви. Также я учила своих ребят, но сейчас никто не обращает на это внимание", — сетует Янпольская.

Даже больше, чем разнообразие полов, поражает обилие дверей, ведущих в никуда. Каждая со своим засовом и используется для определенных скрипов и грохотов. У современных режиссеров большим успехом пользуется металлическая дверь из Бутырской тюрьмы — ее можно услышать едва ли не в каждом сериале о бандитах или полицейских. Нередко для этих же фильмов нужно озвучивать драки. На этот случай у звукооформителей припасен самый что ни на есть профессиональный реквизит.

Однако чаще всего нужно проявить изобретательность и воображение, чтобы приготовить подходящий "звуковой коктейль". Только звукооформитель с большим опытом знает, что щелчок оружейного затвора можно извлечь из дуэта ржавого замка и подшипника, треск костра исполняет обычный веник в паре с фольгой из сигаретной пачки, а шум крыльев стаи птиц имитирует взмах резиновых перчаток.

"Помню, я озвучивала фильм "Мусорщик" с Алексеем Гуськовым в главной роли. По сюжету он работал дворником зимой, колол лед ломом. А дело было летом, где нам столько льда взять? Что мы придумали: вот этим ломом металлическим я ударяла по гравию, и в это время другой рукой лопала упаковку из-под конфет с пластиковыми ячейками. Получалось полное ощущение, что разламывается лед. Или делали мы "Степь" Бондарчука. Там все время гудела эта степь — не то что сейчас, когда, пожалуйста, все есть в компьютере, бери. А тогда нужно было этот звук изобрести: так у нас коллега на рынке купила обогреватель с пружинками в виде спиралей, звук получился фантастический", — делится профессиональными хитростями Янпольская.

Эта работа требует не только творческого тонуса, но и физической выносливости. Звукооформитель должен часами бегать, прыгать, бить, стучать.

"У нас такая работа, что если на пенсию не выходить, будешь бессмертный. У меня есть коллеги, которые еще меня учили, им очень много лет, хотя профессия вроде бы для молодых. У нас недавно озвучивался один сериал, и там погоня была — мои ребята-ученики гнались за мной. Мы бежали-бежали, и они скоро запыхались, а я — нет. Я им говорю: "Какое позорище, вам по 20 лет!". Они отвечают: "Зато у вас практика есть!". Действительно, эта работа дарит бодрость, хотя физически очень тяжелая", — признает Янпольская.

Удивительно, что звукооформители при этом в массе своей женщины. Фаина Янпольская объясняет это тем, что у мужчин плохо получается ходить на одном месте. Она же готова идти вместе со своим персонажем в любимой поношенной паре мужской обуви в любую даль, куда заведет их режиссерский замысел.