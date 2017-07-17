В Алма-Ате прощаются с актером Толоконниковым

АСТАНА, 17 июл – РИА Новости. Прощание с актером Владимиром Толоконниковым, умершим в субботу, проходит в Государственном академическом театре в Алма-Ате, передает в понедельник агентство Sputnik Казахстан.

Толоконников скончался в субботу на 75-м году жизни. Как сообщает агентство, в алма-атинском театре актер проработал более 40 лет.

"В Государственном академическом театре имени Лермонтова в Алматы проходит прощание с Владимиром Толоконниковым. Большое количество людей несут цветы, чтобы возложить их к фотографии любимого актера, которую установили в холле театра. Люди могут оставить свои воспоминания о Владимире Толоконникове в книге памяти", — говорится в сообщении.

Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Шарикова. Толоконников будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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