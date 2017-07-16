Мединский назвал Толоконникова артистом щедрого дарования

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал актера Владимира Толоконникова артистом щедрого и большого дарования.

Толоконников скончался в субботу на 75-м году жизни.

"Из жизни ушёл Владимир Толоконников, замечательный человек, артист большого, щедрого дарования. Он отличался поистине виртуозным владением актёрским мастерством, умением ярко сыграть любую роль. Владимир Алексеевич покорял публику своим неповторимым обаянием, удивительной харизмой, особой искренностью", — говорится в телеграмме от имени министра.

По его словам, благодаря редкому таланту Толоконников запомнился миллионам зрителей работами, ставшими знаковыми для отечественного кинематографа, а выдающиеся профессиональные качества – преданность избранному делу, самоотдача и трудолюбие – по праву снискали Толоконникову неподдельное уважение среди коллег.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и поклонникам Владимира Алексеевича Толоконникова. Разделяю горечь вашей утраты", — добавил он.

Владимир Толоконников — советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР. Широкую известность получил после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Владимир Толоконников будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Дата прощания уточняется.