Концерт ансамбля Росгвардии на юге Франции собрал аншлаг

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии собрал аншлаг, выступив на юге Франции в рамках фестиваля "Радио Франс", сообщает пресс-служба Росгвардии.

"Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации с аншлагом выступил на юге Франции. Артисты Росгвардии исполнили русские народные песни и популярные хиты советской эпохи на сцене престижных концертных площадок юга Франции – города Тулуза, Перпиньян и Монпелье", — говорится в сообщении.

По словам руководителя ведущего творческого коллектива Росгвардии, народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева, публика необычайно тепло приняла программу российских артистов и наградила их долгими овациями.

"Кульминацией программы стало исполнение государственных гимнов России и Франции, которые залы единодушно встречали стоя", — цитируются его слова в релизе.