Цискаридзе рассказал, когда откроется новый корпус Академии имени Вагановой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новый корпус петербургской Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, где смогут проживать более 100 студентов, откроется в сентябре, сообщил в воскресенье журналистам ректор Академии Николай Цискаридзе.
Говоря о финансировании академии, он отметил, что знаменитому во всем мире учебному заведению трудно соответствовать общим нормам.
"У нас в стране все хотят вписать в общую систему, мы каждый год проходим мониторинги, каждые четыре или пять лет — аккредитацию, чтобы получить лицензию… Но нам трудно соответствовать общим нормам, нюансов очень много. В различных инстанциях я шучу: "Сначала в нашей стране придумали балет, потом все образование и только потом проверочные инстанции", — продолжил Цискаридзе.
"Это здание, где дети не только учатся, но еще и живут, и если нас урезать, мы не сможем существовать… Очень много артистов моего ранга не хочет преподавать, потому что это адский труд. Если сократить финансирование, мы не сможем оплачивать людям их труд, и это очень обидно", — отметил ректор.