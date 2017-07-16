Цискаридзе рассказал, когда откроется новый корпус Академии имени Вагановой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новый корпус петербургской Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, где смогут проживать более 100 студентов, откроется в сентябре, сообщил в воскресенье журналистам ректор Академии Николай Цискаридзе.

"На протяжении нескольких последних лет мы принимали 42-44 человека иностранцев, у нас не было места в интернате. В этом году в сентябре вводится новый корпус, он давно был закрыт, но мне удалось добиться его реставрации. И сейчас я смогу принимать не 40, а 100 с лишним человек, а иностранные студенты — это для нас заработок. Это важно очень", — рассказал Цискаридзе на встрече, которая прошла в рамках фестиваля " Русские сезоны ".

Говоря о финансировании академии, он отметил, что знаменитому во всем мире учебному заведению трудно соответствовать общим нормам.

"У нас в стране все хотят вписать в общую систему, мы каждый год проходим мониторинги, каждые четыре или пять лет — аккредитацию, чтобы получить лицензию… Но нам трудно соответствовать общим нормам, нюансов очень много. В различных инстанциях я шучу: "Сначала в нашей стране придумали балет, потом все образование и только потом проверочные инстанции", — продолжил Цискаридзе.

Он подчеркнул, что здание академии в Петербурге — "огромное, оно требует вложений, чтобы хозяйство функционировало".

"Это здание, где дети не только учатся, но еще и живут, и если нас урезать, мы не сможем существовать… Очень много артистов моего ранга не хочет преподавать, потому что это адский труд. Если сократить финансирование, мы не сможем оплачивать людям их труд, и это очень обидно", — отметил ректор.