Академия Вагановой даст в Японии мастер-классы в рамках "Русских сезонов"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Петербургская Академия русского балета имени Вагановой покажет в рамках "Русских сезонов" в Японии одноактный балет Йозефа Байера "Фея кукол" и даст мастер-классы, сообщил в воскресенье на пресс-завтраке ректор академии Николай Цискаридзе.

Официальная церемония открытия "Русских сезонов" прошла в Японии 4 июня.

"Мы везем балет "Фея кукол", будем выступать в Новом государственном театре в Токио. В основном у нас в программе мастер-классы, японцы очень любят заниматься вместе с нашими детьми. Я буду вести урок, в зале будут присутствовать японские педагоги разной квалификации. В нашей стране придумана уникальная методика преподавания, методика Вагановой", — добавил Цискаридзе.

Он отметил, что мастер-класс во много зависит от классификации того, кто на него приходит.

"Когда в начале XX века появились "Русские сезоны" — это было желание Сергея Дягилева показать Россию другим странам. Мне кажется, и сейчас, если пошло с нашей стороны такое движение, важно показать все лучшее, что у нас есть… Это очень правильно, в любом деле есть пиар, и мы обязаны наше лицо показывать достойно. В Японии есть много поклонников русского балета, но, к сожалению, молодое поколение выросло уже на другом, и оно уже не очень знакомо с нашим балетом", — добавил Цискаридзе.

Он рассказал, что Япония была первой страной, куда он поехал, когда в СССР пал "железный занавес". "Для меня Япония особо дорога, попав туда, я впервые покинул пределы нашей страны 16-летним ребенком. Любой артист балета вам скажет, что Япония для него страна родная, потому что японцы обожают балет, и мы туда ездим очень часто. Другое дело, что за последние 20 лет на рынке русских очень сильно стали оттеснять западные компании — вырвались американцы, англичане, французы, они составили конкуренцию, потому что мы научили весть мир танцевать", — сказал Цискаридзе.

В программу гастролей по Японии в рамках "Русских сезонов" включены также Мариинский театр, Эрмитаж, Малый драматический театр, Приморская сцена Мариинского театра, Московский цирк Никулина, Театр драмы имени Пушкина, Большой симфонический оркестр Чайковского, Театр балета имени Якобсона, Государственный академический театр классического балета, Симфоническая капелла России, Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки, казачий ансамбль "Ставрополье".

Программа "Русских сезонов" включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в 42 городах Японии.