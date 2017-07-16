Режиссер "Собачьего сердца" рассказал о Толоконникове

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма Супер Бобровы в Москве. 2016 год

Актер Владимир Толоконников на премьере фильма Супер Бобровы в Москве. 2016 год

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, режиссёр фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко заявил, что ему повезло работать с актером Владимиром Толоконниковым.

"Он запомнился мне по нашей с ним совместной работе, хотя это и было 30 лет назад, но она оказалась достаточно удачной. И эта удачность в значительной степени связана с ним", — рассказал он в интервью каналу RT.

Толоконникова он назвал "очень большим и хорошим человеком".

"Мне очень жаль. Уходят лучшие люди", — сказал он.

Актер театра и кино Владимир Толоконников умер в ночь на воскресенье, 16 июля. Артисту было 74 года.

Кинематографический дебют Толоконникова состоялся в 1981 году. Однако широкую известность он после фильма"Собачье сердце" по Михаилу Булгакову, где он сыграл Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Впоследствии актер сыграл в кино десятки ролей, среди которых были такие фильмы, как "Мечты идиота", "Небо в алмазах", "Шанхай", "Тот, кто нежнее", "Хоттабыч", "Смех и грех", "Паршивые овцы", "Пес Рыжий".

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