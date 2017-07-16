Более пяти тысяч человек посетят фестиваль "Усадьба Jazz" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Более пяти тысяч человек ориентировочно станут участниками V Международного фестиваля "Усадьба Jazz", который пройдет 15 июля в Екатеринбурге в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых, сообщила журналистам в пятницу президент фестиваля Мария Семушкина.

"В этом году мы ждем более пяти тысяч человек", — сказала она.

На фестивале будут работать две сцены – "Партер" и Jazz Club. Выступят грузинская группа Mgzavrebi, Варвара Визбор, колумбийская певица Gina Savino, а также российские музыканты – певица Эми Питерс и Andrei Kondakov Electric Project, ансамбль Kickin' Jass Orchestra, который играет новоорлеанский джаз, и другие исполнители.

"Наша задача в том, чтобы нести эту миссию: делиться музыкой, улучшать культурную атмосферу, вообще работать с тем, чтобы у людей было как можно больше знаний о музыке… В программе у нас — музыканты из России: из Москвы, Екатеринбурга, Петербурга. И всегда хотелось сюда привезти что-то особенное. В этот раз это интересная исполнительница из Колумбии (Южная Америка), которая является победительницей различных конкурсов, очень много она экспериментирует и с джазом, и с соулом, и в достаточно популярных форматах работает", — отметила Семушкина.

На фестивале также будут проводиться различные мастер-классы: по танцам, игре на музыкальных инструментах, рукоделию, флористике.

Нынешний фестиваль посвящен Году экологии, которым объявлен в России 2017 год. "В этом году мы делаем акцент на теме внешней и внутренней экологии. Натуральная одежда, здоровая пища, естественная энергия и экология сознания, которому необходимо очищение от негативных эмоций, — это то, без чего сложно представить счастливое будущее", — говорится в сообщении организаторов.