На Чеховском фестивале Россия и Канада представят мюзикл "Принцесса цирка"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Предпоследним спектаклем Международного театрального фестиваля имени Чехова станет знаменитый мюзикл Имре Кальмана "Принцесса цирка", об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

В мюзикле "Принцесса цирка", который будет показан 15 и 16 июля на Чеховском фестивале, будут заняты вокалисты, драматические артисты и цирковые, а также и музыкальные ансамбли. В создании постановки участвовали два режиссера: Марина Швыдкая (Россия) и Себастьян Солдевилья (Франция/Канада).

"Наш театр мюзикла давно дружит с канадским Театром-цирком "7 пальцев", и они приезжали к нам и играли на нашей сцене, — рассказала РИА Новости Марина Швыдкая. — Во время этих гастролей и возникла идея создать постановку, где бы сочетались цирк, драматический и музыкальный театр. И первое, что напрашивалось, — это "Принцесса цирка" Кальмана, где все происходит в цирке".

По ее словам, долгой была работа над либретто, в создании которого принимали участие Алексей Иващенко, Себастьян Солдевилья и Марина Швыдкая. Было просмотрено, перечитано и переосмыслено все, что было создано по этому произведению, за основу взят фильм "Мистер Икс" и введены новые персонажи.

"Специально для спектакля были придуманы уникальные цирковые номера, и впервые у нас на сцене — смертельный номер Мистера Икса. Номера исполняют не только цирковые, но и драматические артисты", — сказала Швыдкая.

Она сообщила, что премьера в театре состоялась в октябре, и 1 июля с успехом прошел 100-й спектакль.