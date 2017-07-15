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Культура

Новая "Игра престолов" и другие хорошие сериалы для пасмурных выходных

08:0015.07.2017
(обновлено: 08:02 15.07.2017)
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© Bighead Littlehead (2011 – ...)Кадр из сериала Игра престоловКадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead (2011 – ...)

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Павел Гайков. В воскресенье стартует новый сезон сериала "Игра престолов" — самого дорогого фэнтези-проекта в истории, и этого момента с нетерпением ждут миллионы его поклонников по всему миру. Каждая серия кровавых натуралистичных разборок нескольких королевских семей с привлечением великанов, драконов и ледяных гигантов, по подсчетам канала HBO, собирала прошлым летом по 25 миллионов зрителей, и рейтинги сериала продолжают расти. Тем, кто тоже хочет включиться в армию зрителей, но не готов отсматривать 60 часов действия предыдущих сезонов, достаточно познакомиться с кратким 12-минутным содержанием, подготовленным порталом "КиноПоиск".

Для тех же, кому романтика Средневековья не слишком близка, РИА Новости подготовило подборку свежих сериалов, которые хорошо посмотреть дома пасмурным летним днем. 

"Большая маленькая ложь"

Три состоятельные матери из калифорнийского города-мечты Монтерея, дети которых учатся в одном классе, живут, на первый взгляд, счастливой, безоблачной жизнью. Но соперничество жителей этого милого городка, подпитываемое завистью, ревностью и алчностью, превращает мирную жизнь в ад. 

Прохожие под зонтом во время дождя на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эта история начинается с финала — убийства в школе, причем зритель не знает не только, кто убил, но и кого. Затем действие переносится на несколько недель назад, и вот уже каждая случайная реплика и каждый нюанс взаимоотношений приобретают зловещий смысл, за каждой сценой видится криминальный заговор, а каждая героиня кажется и жертвой и убийцей одновременно. 

Николь Кидман и Риз Уизерспун не только играют в сериале главные роли, но и выступают продюсерами ленты. Вкупе с именем номинанта на "Оскар", режиссера "Далласского клуба покупателей" Жана-Марка Валле одно это уже способно привлечь внимание к яркому проекту канала HBO, получившему высокие отзывы критиков и зрителей. Кидман не снималась в сериалах с 80-х, и, судя по всему, процесс и результат ей понравились, потому что вместе с Уизерспун они готовят сейчас новый проект — и тоже по книге австралийской писательницы Лиан Мориарти. 

"Тринадцать причин почему"

Тринадцать причин, толкнувших школьницу Ханну на самоубийство, составляют содержание 13 аудиокассет из коробки, которую однажды находит на пороге главный герой, когда-то влюбленный в девушку. Прежде всего он выясняет, что сам является одной из этих причин. Двенадцать других заставят его и зрителя по-другому взглянуть на окружающий героя мир, внешне — такой дружелюбный.

Сериал "13 причин почему" поднимает проблему подросткового суицида, которой российские и мировые СМИ за последние месяцы посвятили немало материалов. Персонажи сериала — это коллекция типажей подростков, у каждого из которых свои проблемы, уникальные и типичные одновременно. Создатели сериала не гарантируют, что после него взрослый зритель будет знать о жизни современных подростков все, но терапевтический эффект от просмотра, несомненно, присутствует. Картина производства Netflix вышла весной 2017 года, получила восторженные отзывы зрителей и была продлена на второй сезон.

"Твин Пикс: Возвращение"

Многосерийный фильм Твин Пикс
© Public domain
Кто убил Лору Палмер: что нужно знать перед премьерой "Твин Пикса"
Кто убил Лору Палмер, все вроде бы уже давно знают, но страшные тайны маленького промышленного городка в лесной глуши у канадской границы не дают покоя героям и зрителям. Агент Купер в начале сезона пребывает в потустороннем мире Черного вигвама, пока его темный двойник на свободе творит одно злодеяние за другим.

Еще четверть века назад, когда телесериалы называли мыльными операми, "Твин Пикс" перевернул индустрию, предложив глубокое зрелище для искушенного зрителя. Премьера третьего сезона культового мистического детектива Дэвида Линча состоялась на Каннском фестивале, а затем сериал одновременно стартовал во многих странах мира, в том числе и в России. Действие сейчас в самом разгаре: позади девять серий из 18, агент Купер уже на воле и ведет опасную охоту за своим двойником, в эти выходные — премьера новой, 10-й серии.

"Цыганка"

Психотерапевт средних лет из Нью-Йорка Джина совсем не похожа на своих коллег: она с удовольствием вмешивается в личную жизнь пациентов и их окружающих в нерабочее время. Ее мотивация долгое время не дает покоя зрителю, который постепенно начинает узнавать Джину с неожиданных сторон.

Если убийства, острые сюжеты и загадки потусторонних миров не для вас, то "Цыганка" — идеальный выбор. На первый взгляд, эта лента отвечает стандартным представлениям о сериалах и их аудитории: женщинам — о женщине. Но пусть романтичное название этого эротического триллера никого не смущает: цыган в картине нет, а южные страсти — лишь фон для исследования сложного внутреннего мира героини Наоми Уоттс, которая не снималась в сериалах с 90-х. Ее игра — одно из несомненных достоинств "Цыганки", стартовавшей в июне на Netflix. Первые две серии поставила режиссер "Пятидесяти оттенков серого" Сэм Тейлор-Джонсон.

"Это мы"

Владимир Машков в сериале Налет
© Фото : Первый канал
Российские сериалы: совсем как большое кино
Темнокожий Рэнделл ищет своего настоящего отца, испытывающая проблемы с ожирением Кейт мечтает о переменах, атлетичный красавец Кевин снимается в телешоу, но ждет своей настоящей роли. Три таких разных героя выросли в одной семье, а их появление на свет сопровождали драмы — чудовищные и будничные одновременно. Каждому из них предстоит примириться со своим прошлым, разобраться с настоящим и поверить в будущее. 

Еще один пример сериала, сумевшего по-новому раскрыть темы, которыми сценаристы мыльных опер вдохновлялись от начала времен. "Это мы" — внешне непримечательная духоподъемная история о вечных ценностях и о любви к близким, которая не оставит равнодушным никого, но в первую очередь, конечно, женщин. Сериал получил три номинации на премию "Золотой глобус" и благодаря высоким рейтингам был продлен сразу на два сезона.

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