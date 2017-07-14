Новый директор "Союзмультфильма" хочет сделать студию рентабельной

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Новый директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев на своём посту хочет сделать студию рентабельной, превратить её в базу для создания отечественного программного обеспечения и запустить в производство до семи сериалов, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ в пятницу.

Ранее в Минкультуры завершился конкурс на замещение должности директора "ФГУП "ТПО "Союзмультфильм". Единогласным решением на должность директора киностудии назначен Машковцев, который с 26 апреля этого года занимал пост исполняющего обязанности директора.

"Как отметил в своей презентации Борис Машковцев, основная цель — сделать студию экономически рентабельной в условиях рыночной экономики. В этом году студия планирует запустить производство пяти-семи сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это "Пластилинки" и "Оранжевая корова", уже запущенный в производство сериал "Богатырята", а также "Зебра в клеточку" и "Простоквашино". Также в планах у студии "оживить" мультсериалы "Попугай Кеша" и "Котенок по имени Гав", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ноябре 2018 года будет завершен полнометражный анимационный фильм "Суворов", который производится совместно с киностудией имени Горького. Кроме того, в настоящее время в финальной стадии находится кукольный мультфильм "Гофманиада". Также "Союзмультфильм" будет уделять достаточное внимание созданию короткометражной анимации, уточняется в материале.

Отмечается, что одним из главных направлений будущей работы студии является создание на её базе технопарка, который планируется разместить в Москве. "Анимацию в России создает сравнительно небольшое количество человек – от 2 до 3 тысяч, поэтому мы не можем производить много контента. На внутреннем рынке он занимает 20-процентную нишу, поэтому технопарк — одна из форм, которая позволит масштабировать отрасль и количество проектов, которые могут производиться внутри России", — рассказал Машковцев, чьи слова приводит пресс-служба.

Он пояснил, что на территории "Союзмультфильма" небольшие студии смогут на льготных условиях арендовать производственные мощности, а сама студия сможет выступать сопродюсером многих проектов. Также "Союзмультфильм" может стать базой для создания отечественного программного обеспечения для производства анимационных лент, добавляется в сообщении.