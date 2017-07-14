Налоговые льготы поддержат российскую анимацию, считают в кинокомпании СТВ

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1972 год

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1972 год

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сокращение налоговой нагрузки на российские организации индустрии анимационного кино окажет серьезную поддержку отрасли, считает руководитель кинокомпании СТВ, продюсер Сергей Сельянов.

"Это позволит существенно снизить себестоимость производства и повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность, поскольку в таких отраслях, как наша, фонд оплаты труда составляет до 80% себестоимости продукта", – отметил он.

"Мы всячески приветствуем это решение, мы давно этого добивались и рады, что это наконец произойдет", – добавил Сельянов.

31 мая этого года Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих российских мультипликационных студий ("Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", "Визарт" и "КиноАтис"), в рамках которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России.

По итогам встречи президент утвердил ряд поручений. В частности, до 1 сентября 2017 года председателю правительства России Дмитрию Медведеву поручено внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предполагающие понижение тарифов страховых взносов для отечественных мультипликаторов.