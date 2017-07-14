В "КиноАтис" новые льготы для аниматоров назвали "большой помощью"

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1971 год

Кадр из мультфильма Винни-Пух и день забот, 1971 год

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Налоговые льготы для российских мультипликационных компаний должны помочь развитию отечественной индустрии. Об этом РИА Новости заявил Генеральный директор компании "КиноАтис" Вадим Сотсков.

"Эта мера, конечно, нам поможет. Потому что доля интеллектуального труда в нашем деле около 80%. Если в каких-то других областях есть еще какие-то другие затраты, например, материалы, техника, то у нас и у IT очень высока доля интеллектуального труда. Поэтому снижение этих издержек на социальное страхование – это большая помощь", – сказал Вадим Сотсков.

Он добавил, что оценивает эту инициативу как дополнительные инвестиции в развитие отрасли отечественной анимации.

Также он отметил, что еще одной мерой, которая могла бы помочь российской мультипликации, могло бы стать освобождение наиболее привлекательных для зрителей дат для российской продукции.

"Например, было бы очень здорово освободить для нас какие-нибудь значимые даты, например, весенние и осенние каникулы. Потому что часто американские компании даже даты меняют, на неделю — на две раньше выпускают в России кино чем во всем мире из-за каникул. Это надо как-то пресекать на уровне государства", – сказал Вадим Сотсков.

31 мая этого года Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих российских мультипликационных студий ("Союзмультфильм", "Мельница", "Рики", "Анимаккорд", "Визарт" и "КиноАтис"), в рамках которой обсуждались проблемы и перспективы развития анимационной индустрии в России.

По итогам встречи президент утвердил ряд поручений. В частности, до 1 сентября 2017 года председателю правительства России Дмитрию Медведеву поручено внести в законодательство о налогах и сборах изменения, предполагающие понижение тарифов страховых взносов для отечественных мультипликаторов.