Утвержден список поручений Путина по итогам встречи с мультипликаторами

Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мультипликационных студий. Архивное фото

Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мультипликационных студий. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с мультипликаторами. Список опубликован на сайте Кремля.

В соответствии с документом, правительство должно оказать российским аниматорам комплексную поддержку для продвижения продукции на зарубежные рынки, представить предложения по разработке программного обеспечения для мультипликации, а также по обеспечению анимационной индустрии квалифицированными кадрами.

Также президент поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе "Творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм".

Кроме того, кабмин должен разработать и утвердить программу по анимационной экранизации произведений российской классической литературы, в том числе для того, чтобы их можно было использовать в общеобразовательных целях.