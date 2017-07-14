Утвержден список поручений Путина по итогам встречи с мультипликаторами

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с мультипликаторами. Список опубликован на сайте Кремля.
Также президент поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе "Творческо-производственного объединения "Киностудия "Союзмультфильм".
Кроме того, кабмин должен разработать и утвердить программу по анимационной экранизации произведений российской классической литературы, в том числе для того, чтобы их можно было использовать в общеобразовательных целях.