В Ростове-на Дону снимут сериал о событиях в Крыму перед Первой мировой

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Съемки шпионского сериала "Смотритель маяка", посвященного попытке немецких диверсантов накануне Первой мировой войны заминировать Севастопольскую бухту, начались в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба киностудии КИТ.

Режиссер-постановщик фильма – Павел Дроздов. Роли исполняют Максим Дрозд, Егор Бероев, Екатерина Ванчугова, Виктор Тереля, Игорь Хрипунов и др.

Действие происходит накануне Первой мировой войны, русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Немецкий шпион должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта.

Для выполнения задания диверсант использует завербованных русских из самых разных слоев – от офицеров до уголовников. Один из главных героев – Арсений Седов (Дрозд) становится другом шпиона. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле является разведчиком русского Генштаба.

"Дело в том, что тот Крым и сегодняшний Крым – это два разных Крыма. Мы все равно бы и там были вынуждены строить. Только с точки зрения технологий и строительства здесь это оказалось сделать удобнее и экономичнее", — пояснил проведение съемок в Ростове продюсер фильма Сергей Багиров, которого цитирует пресс-служба.

"А Черное море нам благополучно заменит Азов: краев не видать, а вода такая же, как и в Черном море, разницы нет", — добавил он.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>